Los árabes anónimos que salvaron las vidas de judíos durante el Holocausto

El Centro de Conmemoración del Holocausto, Yad Vashem, de Israel ha honrado a más de 28.000 no judíos por arriesgar sus vidas para salvar vidas judías durante el Holocausto, pero pero solo un árabe ha obtenido el título de “justo” con el que la institución reconoce a quienes con su heroísmo y generosidad ayudaron a algún judío a escapar del exterminio nazi.

Sin embargo, el doctor Rob Satloff, director ejecutivo del Washington Institute, en Estados Unidos, recopiló muchas historias de norteafricanos que ayudaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Le contó algunos ejemplos a la BBC.

“En Túnez, un panadero árabe tenía la política de dejar comida extra en su panadería todos los días, para los judíos que no tenían tarjetas de racionamiento”.

“Mujeres árabes acogieron a bebés judíos en sus hogares y se convirtieron en nodrizas, porque no había comida ni leche”.

“En Argel, una fatwa [edicto religioso] que prohibía a los musulmanes locales servir como conservadores de la propiedad judía confiscada fue emitida por clérigos islámicos, y no pude encontrar un ejemplo de un árabe local que violara la fatwa después de que fuera emitida”.

Los nazis mataron a más de seis millones de personas judías en Europa pero con el apoyo del régimen colaboracionista francés de Vichy también persiguieron a las comunidades judías en el norte de África, que sufrieron la muerte, el desplazamiento y la pérdida de propiedades, aunque a una escala mucho menor.

“Excepto por el exterminio, todo lo demás que les sucedió a los judíos en Europa les sucedió a los judíos en los países árabes”, dice Satloff al Servicio Mundial de la BBC.

Según el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, alrededor de medio millón de personas judías vivían en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Y Satloff estima que el número de muertos judíos en esos países estuvo entre 4.000 y 5.000.

Lo arriesgaron todo

Satloff dice que tres árabes en particular merecen ser reconocidos por el Yad Vashem.

En Túnez, el único país norteafricano completamente ocupado por los nazis, de noviembre de 1942 a mayo de 1943, los judíos fueron obligados a llevar estrellas amarillas. Pero cuando los nazis ordenaron que todos los hombres judíos se presentaran para trabajos forzados, en Túnez, uno de ellos, Joseph Naccache, escapó. Décadas después, en París, le contó a Satloff cómo un hombre árabe le había dado refugio corriendo un gran riesgo.

“Las SS orquestaron una redada, una captura de hombres jóvenes judíos, en diciembre de 1942”, dice Satloff. “Si te atrapaban escondiendo a alguien que las SS tenían en su lista, era un crimen terrible”.

“[Naccache] huyó de la redada, tratando de escapar, queriendo evitar ser capturado por los alemanes, y terminó en el hammam [baño público] de su vecindario local”.

El propietario, Hamza Abdul Jalil, le dijo a Naccache que lo protegería y lo escondería en el sótano.

“No solo conocí al hombre que fue salvado, sino que regresé a Túnez y encontré el hammam y conocí al hijo del hombre que lo salvó”, dice Satloff al Servicio Mundial de la BBC. “Él sabía todos los detalles. Es una historia fantástica y la obtuve de ambos lados”.

El ex alcalde de Túnez, Si Ali Sakkat, también arriesgó todo para dar comida y refugio a un grupo de fugitivos de campos de trabajo judíos en su casa de campo en el valle de Zaghouan, a unos 55 km de la capital.

Getty Images: En Túnez pervive una pequeña comunidad judía.

Enfrentar el mal

Pero la historia favorita de Satloff es la de Khaled Abdul-Wahab, que escuchó a un oficial nazi decir que había puesto sus ojos en una judía que el tunecino conocía.

En medio de la noche, Abdul-Wahab rescató a la mujer y a su familia, que estaban escondidos, los llevó a su granja, a 30 km de Túnez, y los ocultó en los graneros y establos. Pero eso fue solo el comienzo, y antes de que terminara la ocupación nazi había escondido a 20 mujeres y niños cuyas familias habían sido enviadas a trabajos forzados.

Tres de ellos posteriormente pidieron a Yad Vashem que reconociera a Abdul-Wahab, pero la solicitud fue rechazada dos veces.

Había sido un “hombre noble”, dijo el centro, y los testimonios describían su bondad, pero albergar a personas judías había seguido siendo legal y los que se habían quedado en la granja de Abdul-Wahab lo hicieron con pleno conocimiento de los ocupantes nazis, lo que lo descartaba como candidato al título de Justo entre las Naciones que se otorga a no judíos que altruistamente arriesgaron sus vidas para salvar vidas judías del exterminio.

“Debido a que la ocupación alemana de Túnez duró solo seis meses, los planes para implementar la solución final [la política nazi de exterminio] allí nunca se concretaron”, añadió Yad Vashem.

En diciembre de 2011, Eva Weisel, escondida por Abdul-Wahab a la edad de 13 años, escribió un artículo en el periódico The New York Times expresando su decepción por la decisión.

“Sé que pude disfrutar de una vida larga y plena porque Abdul-Wahab enfrentó el mal y me salvó, como salvó a otros miembros afortunados de mi familia”, dijo. “Espero que Yad Vashem reconsidere su caso antes de que no quede nadie para contar su historia”.

Getty Images: El médico egipcio Mohamed Helmy escondió a una joven judía y ayudó a su familia en Berlín. Es el único árabe galardonado con el título de Justo entre las Naciones.

70 musulmanes y un árabe

De las más de 28.000 personas ya galardonadas con el título de Justo entre las Naciones, unas 70 son musulmanas pero solo una es árabe, el médico egipcio Mohamed Helmy, que escondió a una joven judía y ayudó a su familia en Berlín.

Aunque las historias de Satloff son inmensamente poderosas, la Dra. Mehnaz Afridi, directora del Centro de Educación sobre el Holocausto, Genocidio e Interfe de la Universidad de Manhattan, en Estados Unidos, dice que van en contra de una narrativa “conveniente”.

Afridi dice al Servicio Mundial de la BBC: “Para algunos en Israel, reconocer a rescatadores árabes complica el panorama político contemporáneo. Para algunos en el mundo árabe, reconocer que los judíos necesitaban ser rescatados de los nazis en suelo árabe socava la negación del Holocausto y el relativismo que se ha vuelto políticamente útil”.

Getty Images: Mohamed V, rey de Marruecos se negó a aplicar las leyes contra los judíos.

Afridi ha planteado su propia petición de reconocimiento para el entonces rey de Marruecos. “Bajo el gobierno pronazi de Vichy, se ordenó a Marruecos y Tánger albergar a judíos en campos de trabajo. Mohamed V, rey de Marruecos, rechazó las demandas de implantar leyes raciales antijudías o enviar a judíos marroquíes a Francia”, dice.

En el sitio web de Yad Vashem, la Dra. Jackie Metzger, de su Escuela Internacional para Estudios del Holocausto, escribió antes de jubilarse: “Si holocausto significa asesinato en masa, entonces un ‘holocausto’ no ocurrió en el norte de África. La historia de los judíos en este período debería discutirse correctamente bajo la amenaza de un holocausto inminente que no se materializó”.

Pero en una respuesta escrita al Servicio Mundial de la BBC, el centro reconoció que “el norte de África es parte del Holocausto”.

“Los nazis tenían previsto el mismo destino para los judíos allí, junto con los judíos de la Palestina bajo Mandato y el Medio Oriente, como lo hicieron para los judíos de Europa”, dijo. “Si el norte de África hubiera sido liberado cuando Polonia fue liberada [1945, en lugar de 1943], es posible que la mayoría de esos judíos no hubieran sobrevivido”.

Getty Images: Yad Vashem ha honrado a más de 28.000 no judíos con el título de Justo entre las Naciones.

Cada nominación para el reconocimiento recibía el mismo nivel de escrutinio, sin sesgo, añadió, pero su comité evaluador no estaba actualmente “discutiendo ningún caso de rescatadores árabes” ya que no había recibido nuevas solicitudes.

Sin embargo, historias como la de Abdul-Wahab están ganando tracción, dice Afridi. “En 2009, se le dedicó un árbol tanto en el Jardín de los Justos de Adas Israel, en Washington, como en el Jardín de los Justos en el Mundo, en Milán, [Italia,] con una ceremonia en presencia de su hija, Faiza”, dice Afridi.

Satloff está de acuerdo. “Estoy muy orgulloso de que numerosas organizaciones e instituciones en América del Norte y Europa hayan reconocido el coraje y la valentía de aquellos árabes que se levantaron para proteger a los judíos durante este período”, dice.

Y Satloff tiene la esperanza de que más evidencias podrían llevar a más oportunidades para el reconocimiento oficial en el futuro.

