Pronóstico del clima en Houston para este domingo 1 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este domingo 1 de febrero llegará con cielos sin presencia alguna de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 07:12 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:59 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

