Todos tenemos “células zombies”, conoce cómo afectan tu salud

Las células senescentes, popularmente conocidas como “células zombies”, han emergido como uno de los descubrimientos más fascinantes de la biología del envejecimiento en las últimas décadas. Estos componentes celulares, que dejaron de dividirse, pero se niegan a morir, permanecen en nuestros tejidos liberando sustancias inflamatorias que afectan a las células vecinas.

Aunque inicialmente representan un mecanismo de defensa contra el cáncer, su acumulación progresiva con la edad se ha vinculado a enfermedades crónicas, deterioro físico y aceleración del proceso de envejecimiento, convirtiéndose en un objetivo prioritario para la medicina regenerativa y la investigación sobre longevidad.

Dentro de tu cuerpo, en este preciso momento, existen células que técnicamente están muertas, pero se niegan a desaparecer. Las “células zombies”, aunque suenan como algo sacado de una película de terror, forman parte natural de nuestro organismo. La diferencia está en la cantidad: mientras que en la juventud son escasas y relativamente inofensivas, con el paso de los años se acumulan y comienzan a sabotear silenciosamente nuestra salud.

Cómo afectan tu salud

El término “zombie” no es casual. Estas células han perdido su capacidad de dividirse y cumplir funciones normales, pero en lugar de activar su muerte programada —un proceso llamado apoptosis— permanecen vivas en un estado de limbo biológico. Lo más preocupante es que no se quedan quietas: secretan constantemente una mezcla tóxica de moléculas inflamatorias, enzimas degradantes y factores de crecimiento que afectan a las células sanas circundantes, un fenómeno que los científicos denominan SASP (fenotipo secretor asociado a la senescencia).

Paradójicamente, las células senescentes no son villanas desde su origen. Cuando somos jóvenes, este proceso de senescencia celular actúa como un importante mecanismo de defensa. Cuando una célula sufre daño en su ADN o muestra signos de volverse cancerosa, entrar en senescencia es preferible a seguir dividiéndose descontroladamente. Además, estas células juegan roles beneficiosos en la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario.

El problema surge cuando el sistema inmunológico, encargado de eliminar estas células disfuncionales, comienza a perder eficacia con la edad. Las células zombies se acumulan en diversos tejidos: piel, hígado, riñones, cerebro, articulaciones y vasos sanguíneos. Es esta acumulación crónica la que desencadena una cascada de efectos perjudiciales.

Impacto silencioso en tu organismo

La presencia prolongada de células senescentes se ha vinculado a un amplio espectro de enfermedades asociadas al envejecimiento. Las sustancias inflamatorias que liberan crean un estado de inflamación crónica de bajo grado, conocido como “inflammaging”, que acelera el deterioro de los tejidos.

En el sistema cardiovascular, estas células contribuyen a la rigidez de las arterias y al desarrollo de aterosclerosis. En las articulaciones, su presencia se asocia con la degeneración del cartílago y la osteoartritis. A nivel cerebral, se han encontrado acumulaciones de células senescentes en pacientes con Alzheimer y Parkinson. Incluso afectan la capacidad regenerativa de nuestros músculos y la elasticidad de la piel, manifestándose en forma de arrugas y pérdida de firmeza.

Estudios recientes han demostrado que la carga de células senescentes también influye en la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2, y en la disminución de la densidad ósea, favoreciendo la osteoporosis. La lista de condiciones vinculadas continúa creciendo conforme avanza la investigación.

La ciencia en acción

En los últimos años, ha surgido un campo completo dedicado a combatir estas células: la terapia senolítica. Los senolíticos son fármacos o compuestos naturales diseñados específicamente para eliminar células senescentes sin dañar las células sanas.

Los primeros experimentos en ratones han mostrado resultados sorprendentes. Cuando se administraron senolíticos a roedores envejecidos, no solo se extendió su vida útil, sino que mejoraron su capacidad física, su función cardiovascular y su salud ósea. Algunos ratones tratados incluso recuperaron el pelaje perdido y mostraron mayor vigor.

Entre los compuestos más estudiados se encuentran la combinación de dasatinib (un medicamento contra la leucemia) y quercetina (un flavonoide presente en manzanas, cebollas y té verde), así como la fisetina, otro compuesto natural encontrado en fresas y manzanas. Varios ensayos clínicos en humanos ya están en marcha para evaluar la seguridad y eficacia de estos tratamientos contra enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad renal crónica y la fragilidad relacionada con la edad.

¿Qué hacer?

El ejercicio regular, particularmente el entrenamiento de resistencia y el ejercicio aeróbico, ha demostrado reducir la carga senescente en diversos tejidos.

La alimentación también juega un papel crucial. Una dieta rica en antioxidantes, polifenoles y compuestos antiinflamatorios puede ayudar a neutralizar parte del daño causado por estas células. Alimentos como los frutos rojos, las verduras de hoja verde, el té verde, las nueces y el pescado graso son aliados valiosos. La restricción calórica moderada y el ayuno intermitente también han mostrado en estudios preliminares la capacidad de activar mecanismos celulares que eliminan células dañadas.

Evitar factores que aceleran la senescencia celular es igualmente importante: el tabaquismo, el exceso de alcohol, la exposición excesiva al sol sin protección y el estrés crónico son todos contribuyentes conocidos a la acumulación de células zombies.

El futuro del envejecimiento saludable

La investigación sobre células senescentes está redefiniendo la comprensión del envejecimiento. Lo que antes se veía como un deterioro inevitable ahora se considera, al menos parcialmente, un proceso modulable. No se trata de perseguir la inmortalidad, sino de comprimir el periodo de enfermedad y fragilidad al final de la vida, lo que los científicos llaman “healthspan” o periodo de vida saludable.

Los próximos años serán decisivos. Con múltiples ensayos clínicos en curso y una comprensión cada vez más profunda de la biología de la senescencia, es posible que en un futuro no muy lejano los tratamientos senolíticos formen parte de nuestra rutina médica preventiva, del mismo modo que hoy tomamos estatinas para el colesterol o aspirina para prevenir problemas cardiovasculares.

Mientras tanto, nuestras células zombies seguirán ahí, recordándonos que cada decisión que tomamos sobre nuestra salud hoy tiene consecuencias que se acumulan célula a célula, tejido a tejido, año tras año. La diferencia es que ahora sabemos que existen, entendemos cómo funcionan y, lo más importante, estamos aprendiendo a combatirlas.

También te puede interesar:

· El alcohol se “reivindica” como vehículo social

· Estilo de vida nocturno te lleva a ser proclive a padecer enfermedades cardíacas