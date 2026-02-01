Trump afirma que Sheinbaum cumplió con detener envío de petróleo a Cuba; la mandataria lo desmiente

Mientras el presidente Donald Trump aseguró que le pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detener el envío de petróleo a Cuba y que cumplió, la mandataria mexicana rechazó esa versión y reiteró que durante su llamada con el mandatario estadounidense, realizada el pasado jueves, no abordaron el tema de Cuba.

El sábado 31 de enero, Trump declaró ante los medios que le solicitó a Sheinbaum suspender los envíos de petróleo mexicano a la isla. Sin embargo, la presidenta afirmó que dicho tema nunca se trató durante la conversación telefónica.

El mandatario estadounidense sostuvo que Sheinbaum accedió a su petición de suspender el suministro de crudo a Cuba, versión que reiteró ante la prensa mientras viajaba en el Air Force One.

“La presidenta de México fue muy buena. Le dije: ‘no queremos que envíen más petróleo allá’, y no está enviando nada”, declaró Trump.

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump

Desde Sonora, Sheinbaum aseguró que durante la llamada telefónica con Trump no se abordó en ningún momento el tema energético con la isla.

“No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba”, subrayó la mandataria, desmintiendo de manera directa las afirmaciones del presidente estadounidense.

Sheinbaum aclaró que el único intercambio formal sobre el asunto se dio entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una llamada posterior. En ese diálogo, México expresó su preocupación por los efectos humanitarios de las sanciones impuestas por Washington a los países que suministran petróleo a Cuba.

En paralelo, la presidenta anunció que México enviará ayuda humanitaria a la isla en los próximos días, a través de la Secretaría de Marina. El apoyo incluirá alimentos y otros insumos básicos, mientras se exploran vías diplomáticas para resolver el tema energético. “Esto no es un asunto entre gobiernos, sino de apoyo al pueblo cubano”, afirmó.

Trump descarta crisis humanitaria en Cuba

Por su parte, Trump descartó que las medidas estadounidenses provoquen una crisis humanitaria y sostuvo que Cuba buscará un acuerdo con Washington. “No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Probablemente vendrán a nosotros y querrán hacer un trato”, dijo, y añadió que confía en que la isla “volverá a ser libre”.

El presidente estadounidense también defendió la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, al considerar que la isla atraviesa una situación crítica tras la interrupción del flujo energético de sus aliados. Las declaraciones de Trump contrastan con la postura del gobierno mexicano, que insiste en el diálogo y la cooperación humanitaria como vía para evitar un mayor deterioro social en el país caribeño.

