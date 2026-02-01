Papa León XIV llama al diálogo urgente entre Cuba y Estados Unidos ante el aumento de tensiones

El papa León XIV manifestó este domingo su profunda preocupación por el deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, un conflicto que, según advirtió, amenaza con incrementar el sufrimiento del pueblo cubano. Desde la plaza de San Pedro, tras el rezo del Ángelus, el Pontífice llamó a las autoridades de ambos países a priorizar el diálogo como único camino para evitar una nueva escalada de violencia.

El primer papa estadounidense de la historia respaldó el mensaje de la Conferencia de Obispos de Cuba y pidió un acercamiento “sincero y eficaz” entre ambas naciones, a las que definió como países vecinos con una responsabilidad compartida en la construcción de la paz regional.

Aumenta tensión sobre Cuba

A través de su cuenta oficial en la red social X, encomendó además a los cubanos a la protección de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla.

Las declaraciones del Papa se producen en en medio de una creciente tensión, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera su postura hacia La Habana. El mandatario anunció nuevas amenazas económicas, la orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, tras la reciente detención en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado estratégico del gobierno cubano.

Las amenazas de Trump

Trump aseguró que su país no permitirá más envíos de recursos financieros ni energéticos hacia la isla y calificó a Cuba como una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense, aunque no precisó los alcances del acuerdo que exigió aceptar “antes de que sea demasiado tarde”.

En paralelo, León XIV aprovechó su mensaje dominical para destacar el valor de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 como una oportunidad simbólica para fomentar la distensión internacional. El Papa recordó la tradición de la “tregua olímpica” y expresó su deseo de que líderes políticos y sociales realicen gestos concretos en favor del entendimiento entre los pueblos.

Asimismo, el Pontífice elevó oraciones por las víctimas de diversas tragedias recientes en el mundo, entre ellas el derrumbe de una mina en Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, donde una avalancha de tierra provocó más de 200 muertes. También mostró su cercanía con las comunidades afectadas por fuertes tormentas en Portugal, el sur de Italia y las graves inundaciones registradas en Mozambique.

Finalmente, León XIV recordó la conmemoración en Italia de la Jornada Nacional de las Víctimas Civiles de las Guerras, subrayando que la pérdida de vidas inocentes sigue siendo una realidad “trágicamente actual”. En ese sentido, llamó a la comunidad internacional a poner fin a las acciones armadas que violan el derecho humanitario y la dignidad humana.

