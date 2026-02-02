El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 2 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 57 grados Fahrenheit (14ºC) en la ciudad.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 46 grados Fahrenheit (8ºC)

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:04 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:05 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 66 grados Fahrenheit (14 y 19 grados Celsius).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

