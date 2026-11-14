Director de la DEA destacó la condena contra el hermano de “El Mencho” y lanzó advertencia a funcionarios corruptos

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) advirtió que intensificará sus acciones contra los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como contra políticos y funcionarios que presuntamente protejan, faciliten o se beneficien de las actividades de esta organización criminal.

El director de la DEA, Terry Cole, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico no se limitará a los integrantes de los grupos criminales, sino que también buscará responsabilizar a quienes, desde posiciones de poder, contribuyan a mantener sus operaciones.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario estadounidense afirmó que la corrupción y el narcotráfico están estrechamente relacionados, independientemente del cargo o posición política de quienes participen en estas actividades.

Cole señaló que la máxima prioridad de la agencia continúa siendo desmantelar las estructuras del CJNG, mediante investigaciones dirigidas contra sus principales dirigentes, redes financieras y operaciones criminales internacionales.

El titular de la DEA advirtió que no habrá refugios seguros ni inmunidad para quienes sean señalados como responsables de respaldar a estas organizaciones, y sostuvo que ningún cargo público o vínculo político impedirá que enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

JUSTICE AND ACCOUNTABILITY!



@DEAHQ top priority remains dismantling the CJNG terrorist network, targeting its leadership, financial infrastructure, and global criminal operations.@DEAHQ and @HSTaskForce will also relentlessly pursue the corrupt officials and political actors? pic.twitter.com/tJkSRlE50C — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 13, 2026

Sentencia contra Tony Montana

Las declaraciones de Cole también estuvieron relacionadas con la sentencia impuesta en Estados Unidos a Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por delitos relacionados con el narcotráfico y armas de fuego.

El director de la DEA destacó el caso como una muestra de que los integrantes de alto nivel de las organizaciones criminales pueden ser llevados ante la justicia estadounidense.

De acuerdo con el funcionario, el CJNG construyó una estructura criminal internacional que involucra no solamente a sus operadores, sino también a redes de financiamiento, logística y presuntos colaboradores que permiten mantener sus actividades.

Aunque el mensaje de la DEA representa una advertencia directa contra posibles colaboradores políticos y servidores públicos vinculados con el CJNG, Cole no mencionó nombres de funcionarios mexicanos que estén bajo investigación ni presentó detalles de nuevos procedimientos judiciales derivados de sus declaraciones.

La postura estadounidense refuerza su estrategia de combatir las estructuras financieras y operativas de los cárteles, además de perseguir a quienes presuntamente contribuyan a su permanencia mediante actos de corrupción.

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