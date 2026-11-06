Cae en Colombia un juez mexicano buscado por EE.UU. por recibir sobornos del narco

El juez mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia, acusado por autoridades de Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer a un integrante de una organización internacional dedicada al narcotráfico, encabezada por el canadiense Ryan James Wedding.

La captura ocurrió el domingo 1 de noviembre y fue confirmada el 5 de noviembre por autoridades estadounidenses, que también solicitaron la extradición del detenido para que enfrente los cargos en una corte federal de California.

De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, Benítez Alcántara habría utilizado su cargo como juez de distrito en la Ciudad de México para beneficiar a Andrew Clark, identificado como uno de los principales operadores de la organización de Wedding.

Clark fue detenido en México en octubre de 2024 por acusaciones relacionadas con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato. El juez mexicano quedó a cargo de supervisar el procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.

Sin embargo, la acusación sostiene que el magistrado habría recibido un pago de dos millones de dólares para modificar las condiciones judiciales de Clark y permitirle abandonar la prisión.

A Mexican federal judge has been arrested on a nine-count federal indictment charging him with accepting a $2 million bribe to free a Canadian drug trafficker who was the second-in-command to former Olympic snowboarder Ryan Wedding?who is in federal custody on charges of leading? pic.twitter.com/sdLWXH2goI — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 5, 2026

El 24 de febrero de 2025, Benítez Alcántara concedió la libertad bajo fianza al canadiense y ordenó su excarcelación. Días después, Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos.

Nueve cargos contra el juez mexicano

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Luis Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos relacionados con su presunta participación para ayudar a un delincuente después de cometer un delito.

Las autoridades sostienen que el dinero habría sido entregado mediante intermediarios y diversas transferencias, como parte de un acuerdo para conseguir la liberación de Clark.

En caso de ser declarado culpable, el juez podría enfrentar hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos que se le imputan.

El caso forma parte de una investigación internacional contra la organización de Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense señalado por autoridades estadounidenses como presunto responsable de una estructura dedicada al tráfico de cocaína entre Sudamérica, México, Estados Unidos y Canadá.

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