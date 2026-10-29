Colombia captura a dos narcos mexicanos que operaban como enlaces entre el Clan del Golfo y el CJNG

Dos ciudadanos mexicanos señalados de actuar como enlaces entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo fueron capturados en Barranquilla, Colombia, durante una operación conjunta de la Policía Nacional y el FBI.

Los detenidos fueron identificados como Sophia Mourra Lozano, alias “La Patrona”, y Adolfo Paulin González, conocido como “Pau”. De acuerdo con información difundida por medios colombianos y guatemaltecos, ambos son investigados por su presunta participación en la coordinación de actividades relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.

El operativo, denominado “Lanza Roja”, fue anunciado el miércoles 28 de octubre por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien señaló que los dos mexicanos presuntamente articulaban la alianza entre la organización criminal mexicana y el grupo colombiano.

Según las autoridades, la operación también permitió impedir el envío de una tonelada de cocaína con destino a Estados Unidos y afectar una red que presuntamente utilizaba Costa Rica como punto de distribución de drogas hacia distintos mercados de América y Europa.

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En Barranquilla capturamos, en una operación conjunta de nuestra Policía Nacional y el FBI, a alias ‘La Patrona’ y alias ‘Pau’, dos ciudadanos mexicanos señalados de articular la alianza criminal entre el? pic.twitter.com/0MqkagZ5nS — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 28, 2026

Presuntos enlaces entre dos organizaciones criminales

Las investigaciones citadas en los reportes periodísticos apuntan a que “La Patrona” y “Pau” habrían desempeñado funciones de coordinación entre el CJNG y el Clan del Golfo, particularmente para facilitar la logística del transporte de cocaína desde la costa Caribe colombiana hacia otros países.

De acuerdo con información atribuida a la Policía Nacional de Colombia, las rutas investigadas contemplaban el traslado de cargamentos hacia Centroamérica, con Costa Rica como posible punto de acopio, antes de su distribución a México, Estados Unidos y Europa.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal de la Policía colombiana, informó que desde 2024 las autoridades han decomisado más de 15 toneladas de cocaína que atribuyen a las operaciones de esta alianza criminal, según los reportes publicados sobre el caso.

La operación “Lanza Roja” se suma a las acciones de cooperación entre Colombia y Estados Unidos dirigidas a identificar a los presuntos operadores, interrumpir las rutas de distribución y afectar las redes logísticas y financieras vinculadas con el tráfico internacional de estupefacientes.

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