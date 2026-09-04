Capturan en Colombia a dos cabecillas del Tren de Aragua que eran buscados por EE.UU.

Un operativo conjunto de autoridades colombianas y estadounidenses permitió la captura en Manizales, Caldas, de dos ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer a la estructura de mando del Tren de Aragua, organización criminal con presencia en distintos países de la región.

Los detenidos fueron identificados como Richard José Espinal Quintero, alias “Coty”, y Henderson Adrián Villarroel Luque, alias “El Patón”.

Ambos eran requeridos internacionalmente y tenían notificaciones rojas de Interpol, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.

Espinal Quintero, figuraba en la lista OFAC de Estados Unidos y estaría relacionado con la coordinación del componente de narcotráfico de la organización.

La investigación señala que “Coty” habría tenido a su cargo la coordinación de envíos de cocaína desde Colombia, Venezuela y otros países de Latinoamérica hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

¡Golpe estratégico al Tren de Aragua en Colombia!



Hoy, en Manizales, nuestra Policía Nacional, a través de la DIPOL y el GAULA-ÉLITE, capturó en la Operación TITÁN a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional.



Cayó Richard José Espinal Quintero,? pic.twitter.com/pMv0oOlSdD — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 3, 2026

Según las autoridades, Espinal Quintero llevaba alrededor de cuatro años en Colombia y habría ingresado al país con la misión de estructurar y coordinar rutas para el tráfico internacional de estupefacientes.

Las labores de investigación que terminaron con su ubicación en Manizales se habrían extendido durante varios meses.

Por su parte, Villarroel Luque también es señalado de ocupar una posición de importancia dentro de la estructura criminal.

Los dos ciudadanos venezolanos eran requeridos por la justicia de su país por delitos que incluyen terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Las autoridades también investigan su presunta participación en actividades relacionadas con la obtención y tráfico de armamento para la organización.

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