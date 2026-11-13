EE.UU. sentenció a 22 años de prisión a “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano del narcotraficante abatido en Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, finalmente fue sentenciado.

El criminal de 67 años recibió una condena de 22 años y medio de prisión tras declararse culpable de delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego, según informó el Departamento de Justicia.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Oseguera Cervantes llegó a ser una pieza fundamental del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual lideraba su hermano.

“Tony Montana” se declaró culpable en julio de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a Estados Unidos.

También se declaró culpable de usar, portar y poseer un arma de fuego en el marco de la conspiración de narcotráfico.

El narcotraficante, originario de Michoacán, traficó cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante más de dos décadas, según la acusación.

“Durante más de dos décadas, Antonio Oseguera Cervantes contribuyó a alimentar una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas del mundo, inundando las comunidades estadounidenses con drogas letales mientras se enriquecía junto con sus asociados”, declaró Tysen Duva, subsecretario de Justicia de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado.

Cabe señalar que la Fiscalía pedía 30 años de cárcel para el acusado, y la defensa solicitaba 20 años.

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