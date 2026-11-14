Capturan en Sonora a mujer de 62 años buscada en EE.UU. por tráfico de fentanilo

Una mujer de 62 años, identificada como Rossana Noemí, fue detenida en Nogales, Sonora, luego de ser requerida por autoridades de Estados Unidos por su participación en delitos de asociación delictuosa y contra la salud, relacionados con el tráfico de fentanilo.

La captura se realizó el 12 de noviembre mediante un operativo coordinado entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información de las autoridades, la mujer contaba con una orden de arresto en Estados Unidos, por lo que se ejecutó una orden de detención provisional con fines de extradición.

Su localización fue posible mediante labores de inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones mexicanas y estadounidenses, particularmente con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

? #Sonora | Capturan en #Nogales a mujer de 62 años requerida por Estados Unidos por presunta asociación delictuosa y tráfico de fentanilo; enfrenta un proceso de extradición.



La FGJES informó que Rossana Noemí “N” fue detenida el 12 de noviembre en la colonia Buenos Aires,? pic.twitter.com/81d2r21HRP — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 13, 2026

Tras su detención, Rossana Noemí fue trasladada a la ciudad de Hermosillo, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes, en espera de los procedimientos para su traslado a la Ciudad de México y su eventual ingreso a un Centro Federal de Reinserción Social.

La relacionan familiarmente con líder criminal

Como antecedente del caso, las autoridades señalaron que la detenida es suegra de Jesús Francisco, alias “Ketus”, de 39 años, quien fue capturado el pasado 28 de septiembre en Nogales.

Este hombre es señalado como líder de una facción criminal relacionada con actividades de narcotráfico y hechos de violencia en la región fronteriza.

La detención de Rossana Noemí se suma a las acciones de cooperación entre corporaciones mexicanas y estadounidenses para localizar a personas requeridas por la justicia de ese país.

Será mediante el procedimiento legal correspondiente que se determine su situación jurídica y se resuelva la solicitud de extradición para que enfrente los cargos que se le atribuyen en Estados Unidos.

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