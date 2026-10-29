Arrestan en México a ciudadano estadounidense buscado en Florida por fraude y robo de identidad

Autoridades federales detuvieron en Mérida, Yucatán, a Richard Panas, ciudadano estadounidense de 68 años considerado un objetivo prioritario para el Gobierno de Estados Unidos, donde enfrenta cuatro órdenes de arresto relacionadas con presuntos delitos de fraude y robo de identidad.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura fue resultado de trabajos de investigación, labores de vigilancia e intercambio de información entre instituciones mexicanas.

Según el reporte oficial, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la SSPC implementaron acciones de seguridad en el municipio de Mérida, donde lograron identificar y ubicar al ciudadano estadounidense.

En Yucatán, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el @INAMI_mx, detuvieron en Mérida a Richard “N”, de nacionalidad estadounidense, considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados? pic.twitter.com/qZ9Q6iYYqH — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 28, 2026

Al verificar su identidad, los agentes constataron que no pudo acreditar su estancia regular en territorio mexicano, motivo por el cual procedieron a detenerlo.

Cuatro órdenes de arresto en Florida

Fuentes oficiales consultadas por EFE, señalan que Richard Panas cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en Florida, por delitos relacionados con fraude y robo de identidad, por lo que las autoridades estadounidenses lo consideran un objetivo prioritario

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si Richard Panas será extraditado a Estados Unidos.

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