Arrestan en México a ciudadano estadounidense buscado en Florida por fraude y robo de identidad
La captura de Richard Panas en Mérida, Yucatán, fue resultado de trabajos de investigación, labores de vigilancia e intercambio de información
Autoridades federales detuvieron en Mérida, Yucatán, a Richard Panas, ciudadano estadounidense de 68 años considerado un objetivo prioritario para el Gobierno de Estados Unidos, donde enfrenta cuatro órdenes de arresto relacionadas con presuntos delitos de fraude y robo de identidad.
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura fue resultado de trabajos de investigación, labores de vigilancia e intercambio de información entre instituciones mexicanas.
Según el reporte oficial, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la SSPC implementaron acciones de seguridad en el municipio de Mérida, donde lograron identificar y ubicar al ciudadano estadounidense.
Al verificar su identidad, los agentes constataron que no pudo acreditar su estancia regular en territorio mexicano, motivo por el cual procedieron a detenerlo.
Cuatro órdenes de arresto en Florida
Fuentes oficiales consultadas por EFE, señalan que Richard Panas cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en Florida, por delitos relacionados con fraude y robo de identidad, por lo que las autoridades estadounidenses lo consideran un objetivo prioritario
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si Richard Panas será extraditado a Estados Unidos.
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