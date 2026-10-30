Quién es “El señor de la A”, narcotraficante reclamado por EE.UU. que fue capturado en México

Autoridades federales detuvieron a Sergio Menchaca Chávez, conocido como “El Señor de la A”, señalado como jefe de plaza del grupo criminal La Línea en el municipio de Rosales, Chihuahua, y quien es reclamado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La captura se llevó a cabo en el municipio de Ojinaga, durante un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, como resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con agencias estadounidenses.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien reconoció la participación de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional en el despliegue.

Reconocemos el trabajo de las Fuerzas Especiales de @Defensamx1, así como de la @GN_MEXICO_, que, mediante labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lograron la detención en Ojinaga, Chihuahua, de Sergio “N”, alias “El Señor de? pic.twitter.com/oBO6xzIWTs — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2026

De acuerdo con la información oficial, el detenido cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Además, es señalado por su presunta participación en el tráfico de drogas y el tráfico de personas desde México hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones de inteligencia militar identifican a “El Señor de la A” como jefe de plaza de La Línea en Rosales, organización criminal vinculada al denominado Nuevo Cártel de Juárez.

La organización mantiene presencia en distintas zonas de Chihuahua y está relacionada con actividades delictivas en la región fronteriza.

Después de su captura, el líder criminal fue trasladado a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, donde quedó a disposición de un juez federal para que se determine su situación jurídica y se atienda el procedimiento relacionado con su posible extradición.

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