Marina de México abate en Sinaloa a “Chuy Peñuelas”, líder criminal buscado por la DEA

Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas”, murió durante un operativo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizado en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Por información que condujera a su captura o condena, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

De acuerdo con medios como El Universal, el despliegue de las fuerzas federales se desarrolló en comunidades rurales del norte de Sinaloa y culminó en un enfrentamiento armado. La operación incluyó labores de vigilancia y seguimiento, así como apoyo aéreo.

González Peñuelas era señalado por autoridades de Estados Unidos como responsable de una organización dedicada a la producción y distribución de drogas, entre ellas metanfetamina y heroína, además de presuntas actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal? pic.twitter.com/03vxvnfVfN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

Las investigaciones estadounidenses en su contra incluían acusaciones presentadas en tribunales federales por conspiración para distribuir e importar sustancias controladas. En 2021, además, fue incluido en medidas de sanción del Departamento del Tesoro estadounidense.

Hombre cercano a “El Chapo Isidro”

Los reportes periodísticos lo identificaban como uno de los operadores del Cártel de Guasave y lo vinculaban con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como dirigente de esa organización.

De acuerdo con información de inteligencia citada por el sitio N+, González Peñuelas habría tenido vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos” y posteriormente habría operado para el grupo identificado como “Los Mayos”, en medio de las disputas internas del Cártel de Sinaloa.

El operativo que acabó con su vida se extendió por caminos y comunidades rurales de Guasave hasta que ocurrió el intercambio de disparos.

Tras el enfrentamiento, las autoridades incautaron cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos.

El caso se suma a las operaciones de seguridad desplegadas en Sinaloa contra integrantes de organizaciones criminales que mantienen presencia en la región.

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