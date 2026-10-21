Capturan a “Nenuco”, miembro del CJNG acusado de amenazar a cantantes de corridos

Fuerzas federales detuvieron a Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuco”, identificado por áreas de inteligencia como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, Baja California, y a quien investigaciones lo vinculan con amenazas dirigidas a intérpretes de corridos.

La captura se realizó en un hospital en Zapopan, Jalisco, donde Guillén García acudió a visitar a un hombre que permanecía internado tras resultar herido durante un ataque armado ocurrido días antes.

De acuerdo con información publicada por el semanario Zeta, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La intervención se efectuó sin que se reportaran enfrentamientos durante la detención.

Lo relacionan con amenazas a músicos

Guillén García era el responsable de las operaciones criminales del CJNG en Tijuana y en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Además, se le atribuye una posible participación en la colocación de mantas con mensajes amenazantes dirigidos a cantantes de corridos tumbados en Baja California.

En Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Arturo Enrique “N”,? pic.twitter.com/dRuzENcWV0 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 21, 2026

Asimismo, se le acusa de homicidio calificado, asociación delictuosa y delitos cometidos contra integrantes de instituciones policiales del estado.

Según la información difundida por Zeta, entre los antecedentes señalados en las investigaciones figura el asesinato de Dalia Suzeth Espinoza López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, ocurrido en octubre de 2023 en Tijuana.

Asimismo, se le relaciona con una célula criminal involucrada en el ataque armado contra un escolta de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, así como en el homicidio del exalcalde Librado Álvarez Vizcaíno, hechos ocurridos en mayo de 2023.

Tras su captura, Guillén García fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

La detención representa un nuevo golpe contra integrantes de grupos criminales con operaciones en Tijuana y su zona fronteriza.

Sigue leyendo:

– Detienen en México a “El Trebol” señalado por EE.UU. de tráfico de drogas hacia Texas.

– México captura a “El Ingeniero”, responsable de construir túneles en la frontera con EE.UU. para el CJNG.