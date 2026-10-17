Detienen en México a “El Trebol” señalado por EE.UU. de tráfico de drogas hacia Texas

Autoridades mexicanas detuvieron este en Querétaro a Erick Eduardo Ríos Estrada, alias “El Trébol”, requerido por la justicia estadounidense por su supuesta participación en una red de tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia Texas.

La captura se produjo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde agentes federales cumplieron una orden de detención con fines de extradición por un requerimiento del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas.

La información oficial identifica a Ríos Estrada como integrante de una célula criminal transnacional que distribuye cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense, sin precisar a qué organización pertenece ni cuál era su función dentro de la estructura.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal e Interpol México, según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.

En Querétaro, elementos de @FGRMexico, a través de la AIC-INTERPOL, en coordinación con @SSPCMexico, cumplimentaron una orden de detención con fines de extradición contra Erick “N”, alias “Trébol”, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.



El detenido es? pic.twitter.com/CnRowNNgyb — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Las autoridades explicaron que el intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió localizar los movimientos del investigado en la capital de Querétaro.

A partir de esos datos, los agentes efectuaron labores de vigilancia, identificaron los vehículos en los que se desplazaba y desplegaron el operativo que concluyó con su arresto.

La operación se suma a otras acciones de cooperación judicial entre ambos países. La más reciente; el 22 de septiembre, cuando las autoridades mexicanas detuvieron en Ciudad de México a otro hombre requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, también después de intercambiar información con la DEA y el FBI.

Con información de EFE.

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