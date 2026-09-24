Ejército mexicano captura a “El Kamoni”, líder regional del Cártel de Tepalcatepec buscado por EE.UU.
El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su captura
Edgar Valeriano Orozco Cabadas, conocido como “El Kamoni”, fue detenido el 23 de septiembre en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional e Interpol México.
De acuerdo con información difundida por autoridades, el detenido es señalado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, organización con presencia principalmente en Tepalcatepec y Buenavista.
La captura ocurrió luego de trabajos de inteligencia e intercambio de información con Interpol. El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera a su captura.
Además, existe una orden de aprehensión provisional con fines de extradición por delitos relacionados con narcotráfico.
De operador del H-3 a jefe regional
La trayectoria de “El Kamoni” se remonta al menos a 2016, cuando fue detenido por primera vez. En ese momento era señalado como integrante del grupo conocido como H-3 y fue relacionado con una investigación por el homicidio de cuatro jóvenes evangelizadores.
Diez años después, las autoridades lo ubicaban como un operador de relevancia dentro del Cártel de Tepalcatepec.
Según la información proporcionada por la Sedena, a “El Kamoni” se le atribuye la elaboración y distribución de drogas sintéticas, además de actividades de extorsión contra empresarios del sector citrícola de la región.
Las autoridades también lo señalan como colaborador cercano de “El Abuelo”, identificado como dirigente del Cártel de Tepalcatepec, por lo que su captura representa el arresto de uno de los operadores más importantes de dicha organización criminal.
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