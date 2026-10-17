México captura a “El Ingeniero”, responsable de construir túneles en la frontera con EE.UU. para el CJNG

Fuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Luis Manuel “N”, alias “El Ingeniero”, señalado por las autoridades como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para trasladar drogas de México a Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, como resultado de trabajos de inteligencia.

Las autoridades identifican al detenido como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y le atribuyen una función especializada en la construcción de infraestructura subterránea para el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones refieren que “El Ingeniero” participaba en el diseño y edificación de pasos subterráneos que conectaban puntos de la frontera mexicana con territorio estadounidense, particularmente en la región de Tijuana y San Diego, California.

Según los reportes, estas estructuras habrían sido utilizadas para evadir los controles fronterizos y facilitar el traslado clandestino de cargamentos de droga.

En Zapopan, Jalisco, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado? pic.twitter.com/eZ6reyhE6K — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Información de las autoridades refiere que “El Ingeniero” actuaba bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”.

Reportes de medios como el semanario Zeta Tijuana señalan que el detenido enfrenta cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas, lo que lo vincula con un procedimiento judicial en Estados Unidos.

Este pone nuevamente la atención sobre el uso de narcotúneles entre México y Estados Unidos, así como en las investigaciones binacionales para identificar a quienes presuntamente participan en la construcción y operación de estas rutas clandestinas.

Sigue leyendo:

– Ciudadano estadounidense compareció en San Diego tras ser acusado de operar un narcotúnel en la frontera con México.

– El narcotúnel hallado en la frontera entre Tijuana y California pertenecía al CJNG.