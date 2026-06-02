El narcotúnel hallado en la frontera entre Tijuana y California pertenecía al CJNG

Autoridades de México y Estados Unidos desmantelaron un sofisticado narcotúnel presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual conectaba la zona de Otay Mesa, en Tijuana, con territorio estadounidense y era utilizado para el tráfico de drogas hacia California.

El operativo derivó en el decomiso de más de una tonelada de cocaína valuada en alrededor de 45 millones de dólares y la detención de cuatro personas.

De acuerdo con las investigaciones, el túnel tenía una longitud cercana a los 590 metros y una profundidad aproximada de 17 metros.

La estructura contaba con sistemas de ventilación, electricidad, rieles para el transporte de cargamentos y paredes reforzadas, características que evidencian un alto nivel de planeación y recursos para su construcción.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la droga decomisada alcanzó un peso aproximado de 1,029 kilogramos de cocaína.

Además, se añadió que durante seis meses, agentes del grupo de trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos vigilaron una supuesta tienda minorista en Otay Mesa, San Diego, que resultó ser la fachada del túnel.

Asimismo, se informó que entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos originarios de San Diego y dos mexicanos, quienes presuntamente participaban en las operaciones de trasiego de droga mediante la estructura subterránea.

Previamente, la Fiscalía General de la República (FGR) había informado sobre el hallazgo de un túnel clandestino en la colonia Nueva Tijuana, descubierto mediante trabajos de inteligencia realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad.

El hallazgo representa uno de los golpes más importantes contra las redes de tráfico de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos durante este año, al exhibir nuevamente el uso de túneles transfronterizos por parte de organizaciones criminales.

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