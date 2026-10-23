Capturan a líder del CJNG vinculado a coche bomba contra comandancia de policía en Michoacán

Autoridades federales detuvieron a David “N”, alias “Mando 20”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y probable responsable del atentado con coche bomba que dejó seis personas muertas y varias heridas en Coahuayana, Michoacán, en diciembre de 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención se llevó a cabo durante cateos realizados en dos inmuebles de Tecomán, Colima.

En los operativos también fueron capturados otros dos hombres, quienes presuntamente estarían relacionados con el ataque.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el detenido encabezaría una célula del CJNG con presencia en Tecomán y municipios aledaños.

Incautan armas, vehículos y propaganda criminal

Los cateos fueron resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR).

Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles? pic.twitter.com/qZFtxrT4up — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda relacionada con el CJNG, además de otros indicios que serán integrados a las investigaciones.

García Harfuch señaló que las indagatorias continúan ubicar tanto a quienes habrían ejecutado el ataque como a quienes lo ordenaron.

El atentado a las instalaciones policíacas

La explosión se registró el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en la costa de Michoacán, a menos de cien metros de la sede del gobierno municipal.

Los primeros reportes oficiales contabilizaron dos personas fallecidas y al menos siete lesionadas. Sin embargo, el balance se actualizó posteriormente a seis muertos y varias personas heridas, según la información presentada por las autoridades.

La detonación también provocó daños materiales en inmuebles y vehículos de la zona. El ataque ocurrió en un contexto de violencia y enfrentamientos entre el CJNG y grupos de policías comunitarios que operan en municipios de la región costera de Michoacán.

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