EE.UU. presenta acusaciones contra “El Tanque”, líder del CJNG recién capturado en México

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia, Estados Unidos, acusó formalmente a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable participación en una conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

La acusación comprende actividades delictivas realizadas entre 2005 y 2025. Si Cazarín Molina es declarado culpable, podría recibir una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas, según el Departamento de Justicia estadounidense.

La imputación contempla una presunta conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos, además del uso, portación y otras conductas relacionadas con un arma de fuego en conexión con el delito de narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses identifican a Cazarín Molina como un comandante regional del CJNG en Veracruz. En México, el Gabinete de Seguridad lo ha relacionado con actividades de esa organización criminal en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en? pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

Según la información oficial, “El Tanque” habría recurrido a la intimidación y la violencia para proteger las operaciones de tráfico de drogas atribuidas al grupo criminal.

El titular de la DEA, Terrance Cole, sostuvo que el líder criminal habría contribuido durante dos décadas a las operaciones de narcotráfico de la organización.

Fue detenido en Zapopan

“El Tanque” fue detenido el 5 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de autoridades mexicanas, según los reportes publicados tras su captura.

Después de su detención, quedó sujeto a un proceso penal en México. La acusación presentada en Estados Unidos abre la posibilidad de que las autoridades busquen que sea extraditado para enfrentar los cargos.

La acusación federal forma parte de las acciones estadounidenses dirigidas contra presuntos mandos de organizaciones criminales transnacionales.

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