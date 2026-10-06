Cae “El Tanque”, uno de los principales líderes del CJNG y quien estaba en la mira de EE.UU.

Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre en el municipio de Zapopan, Jalisco, durante un operativo coordinado de fuerzas federales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido es identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información oficial, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento realizados por instituciones federales.

Las autoridades señalan que “El Tanque” mantenía actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, donde presuntamente estaba relacionado con una estructura criminal dedicada a distintas actividades ilícitas.

Entre los delitos con los que las investigaciones lo vinculan se encuentran homicidio, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas y armas.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en? pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

Durante su captura fueron incautados un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga, según la información difundida por García Harfuch.

Señalado por el ataque a un helicóptero en 2015

Otro de los antecedentes atribuidos a “El Tanque” es su presunta participación en el ataque contra un helicóptero de las fuerzas federales ocurrido en Jalisco en mayo de 2015.

El ataque ocurrió durante un operativo dirigido contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y dejó nueve militares muertos.

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín Molina por sus presuntos vínculos con el CJNG y lo ubicó dentro del círculo cercano de “El Mencho”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo identificó entonces como líder de una red en la que presuntamente participaban al menos ocho personas y 26 empresas, vinculada con evasión fiscal y contrabando transfronterizo de hidrocarburos.

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