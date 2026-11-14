¿Tienes supinación o pronación en los pies? Claves para corregirlo

Cada paso transmite al cuerpo una fuerza de impacto que el pie debe amortiguar y repartir. Cuando la pisada no es equilibrada, esa carga se concentra en ciertas zonas y, con el tiempo, puede traducirse en dolor y lesiones. Las dos alteraciones más frecuentes son la pronación excesiva y la supinación, y muchas personas las presentan sin saberlo.

La pronación es un movimiento natural: al apoyar el pie, este rueda ligeramente hacia dentro para absorber el impacto. El problema surge cuando ese giro es excesivo; el arco se hunde y el tobillo se inclina hacia el interior. Suele asociarse al pie plano y puede favorecer la fascitis plantar, el dolor en la cara interna de la rodilla, la tendinitis del tibial posterior o los juanetes.

La supinación es lo contrario: el peso recae sobre el borde externo del pie, que amortigua peor. Es habitual en personas con arco alto (pie cavo) y se relaciona con esguinces de tobillo de repetición, dolor en la cara externa de la pierna, síndrome de la cintilla iliotibial y fracturas por estrés.

Señales de alerta

Algunas pistas pueden observarse en casa:

El desgaste del calzado: si la suela se gasta más por el borde interno, sugiere pronación; si lo hace por el externo, supinación.

si la suela se gasta más por el borde interno, sugiere pronación; si lo hace por el externo, supinación. La huella mojada: una huella casi completa indica arco bajo; una con el centro muy estrecho o cortado apunta a arco alto.

una huella casi completa indica arco bajo; una con el centro muy estrecho o cortado apunta a arco alto. Los talones: vistos desde atrás, si se inclinan hacia dentro o hacia fuera, conviene revisarlo.

vistos desde atrás, si se inclinan hacia dentro o hacia fuera, conviene revisarlo. Molestias recurrentes en pies, rodillas, caderas o zona lumbar sin causa aparente.

Estas pruebas orientan, pero no sustituyen el diagnóstico. Un podólogo o traumatólogo puede realizar un estudio biomecánico de la marcha para analizar cómo se reparten las presiones al caminar y correr.

Claves para corregirlo

Calzado adecuado. Quienes pronan se benefician de zapatillas de estabilidad o control de movimiento; quienes supinan, de modelos neutros con buena amortiguación y flexibilidad. El calzado deportivo debe renovarse cuando pierde soporte. Plantillas a medida. Tras una evaluación profesional, las plantillas personalizadas redistribuyen las cargas y mejoran la alineación del pie. Las genéricas rara vez se ajustan a cada caso. Fortalecimiento. Recoger una toalla con los dedos, hacer elevaciones de talón o trabajar con bandas elásticas refuerza la musculatura del pie y del tobillo. Equilibrio. Mantenerse sobre un solo pie, primero en suelo firme y luego sobre superficies inestables, mejora la estabilidad y reduce el riesgo de esguinces, sobre todo en quienes supinan. Estiramientos. Unos gemelos y una fascia plantar tensos agravan ambas alteraciones; estirarlos a diario alivia la carga. Peso y progresión. El sobrepeso aumenta la presión sobre el arco, y los aumentos bruscos de entrenamiento multiplican el riesgo de lesión.

Cuándo consultar

Se recomienda acudir a un especialista si el dolor persiste varias semanas, si hay esguinces repetidos, deformidades visibles o molestias que limitan la actividad diaria o deportiva. En niños, el pie plano flexible suele ser normal hasta cierta edad, pero conviene que lo valore un profesional.

Revisar el calzado, observar la huella y pedir una valoración profesional son los primeros pasos para caminar mejor y evitar meses de molestias.

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