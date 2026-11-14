Family Dollar pagará $63 millones a clientes para resolver una demanda por cobros excesivos

Comprar productos a precios económicos no siempre significa terminar pagando menos en la caja registradora. Para miles de consumidores en Estados Unidos, las diferencias entre los precios anunciados y los importes cobrados se convirtieron en un problema recurrente al hacer sus compras en tiendas de descuento, especialmente en Family Dollar. Ahora, la empresa deberá cumplir con un acuerdo para evitar el proceso legal.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y una coalición de 17 estados presentaron una demanda contra la cadena de tiendas de descuento Familly Dollar, luego de documentar numerosas irregularidades en los precios. La empresa acordó pagar $63 millones de dólares para resolver las acusaciones de que cobraba cantidades superiores a las anunciadas en sus establecimientos, etiquetas de productos, sitio web y aplicación móvil.

“La FTC está comprometida con garantizar la transparencia y la equidad en los precios para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “La orden de hoy garantizará que Family Dollar deje de engañar a los consumidores sobre sus precios y les devuelva el dinero a los consumidores perjudicados por estas prácticas”.

La acción legal involucra a Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Utah y Wisconsin.

¿Cómo se distribuirán los $63 millones de dólares de Family Dollar?

El acuerdo contempla tres partidas económicas. La más importante es un fondo de $40 millones de dólares destinado a compensar a los consumidores que cumplan los requisitos de elegibilidad y hayan resultado afectados por los cobros excesivos.

De acuerdo con la FTC, podrán solicitar una compensación los clientes que realizaron compras en Family Dollar entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de octubre de 2026. La compañía deberá informar sobre este beneficio mediante avisos visibles en sus establecimientos y plataformas digitales.

Además, se establecerá un programa de descuentos por $20 millones de dólares. Como parte de esta iniciativa, los clientes recibirán un 15% de descuento en una selección de productos durante dos días consecutivos.

Los estados que participaron en la demanda también recibirán más de $3 millones de dólares, que serán distribuidos entre las autoridades involucradas en el caso.

Family Dollar fue advertida por los cobros excesivos

Las acusaciones contra la cadena no surgieron de incidentes aislados. Según la denuncia de la FTC, durante los últimos cinco años, autoridades estatales y locales documentaron miles de infracciones relacionadas con precios incorrectos, que derivaron en multas superiores a $3 millones de dólares.

A esto se suman más de $800,000 dólares en sanciones pagadas durante los últimos tres años, después de distintos acuerdos con fiscales generales estatales y agencias de protección al consumidor.

La denuncia también señala problemas con los cupones digitales de Family Dollar. Los clientes reportaron que la aplicación móvil no funcionaba correctamente y les impedía acceder a los descuentos anunciados o aplicarlos al momento de pagar. Los registros internos de la compañía reflejaban quejas sobre estas fallas durante al menos seis años.

FTC exige cambios para evitar nuevos cobros incorrectos

Además de las compensaciones económicas, la orden propuesta establece medidas para modificar las prácticas comerciales de Family Dollar. La empresa tendrá prohibido presentar información engañosa sobre los precios de sus productos y servicios.

También deberá implementar un programa de precisión de precios que incluya revisiones periódicas, capacitación para sus empleados y mecanismos para identificar y corregir rápidamente cualquier discrepancia. El sistema tendrá que someterse a evaluaciones independientes y recibir una certificación anual.

El caso también tiene un antecedente reciente: el 26 de octubre de 2026, la FTC y 20 estados demandaron a Dollar General por presuntas irregularidades similares en los precios. Ese litigio continúa en curso.

La propuesta de acuerdo de Family Dollar fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. La resolución tendrá fuerza de ley una vez que el juez la apruebe y firme, por lo que las obligaciones establecidas todavía dependen de esa autorización judicial.

También te puede interesar: