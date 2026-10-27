La FTC y 20 estados demandan a Dollar General por cobrar de más a sus clientes

En un momento en el que los altos costos absorben cada dólar de los bolsillos, es difícil percatarnos cuando eso forma parte de la inflación o se trata de un robo silencioso. A pesar de que las grandes compañías obtienen muy buenas ganancias de los productos que venden, los estados y la Comisión Federal de Comercio (FTC) vigilan que cumplan con las normas respectivas. Pareciera que Dollar General no lo hizo; ahora, enfrenta una demanda por presuntos sobrecobros a sus clientes.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y 20 estados presentaron una demanda contra Dollar General, al acusar a la cadena de tiendas de cobrar a sus clientes cantidades superiores a los precios anunciados. Según la agencia, estas discrepancias se habrían prolongado durante años y habrían generado millones de dólares en cobros excesivos.

La demanda sostiene que miles de establecimientos de la compañía cobraron precios distintos a los que aparecían en los estantes, las etiquetas y la publicidad. La FTC considera que estas prácticas perjudicaron a consumidores que acuden a la cadena precisamente para encontrar productos a precios bajos.

“Dollar General ha traicionado la confianza de millones de consumidores estadounidenses y ha infligido un daño financiero significativo a comunidades y consumidores que ya están luchando para que sus salarios les alcancen”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en un comunicado.

La agencia también señaló que la empresa recibió miles de quejas relacionadas con diferencias entre los precios anunciados y los cobrados en caja. Según la demanda, estas reclamaciones constituyen un elemento relevante para sostener sus acusaciones sobre las prácticas comerciales de la cadena.

El caso fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee, estado donde tiene su sede Dollar General. La FTC y los estados solicitan una orden judicial permanente, compensaciones económicas y otras medidas de reparación.

La compañía rechazó las acusaciones y aseguró que trabaja para corregir las discrepancias cuando se presentan.

“Nuestro objetivo es lograr una precisión del 100% entre los precios en los estantes y en la caja en todas nuestras tiendas”, aseguró la compañía.

Dollar General añadió que, pese a sus procedimientos internos, pueden producirse errores ocasionales. También afirmó que sus empleados tienen instrucciones y autoridad para resolver estas situaciones con los clientes, y que ha mejorado sus procesos de verificación de precios durante los últimos años.

La empresa indicó que tuvo conocimiento de la investigación de la FTC a principios de febrero. Además, cuestionó la cantidad económica que, según su versión, exigió el personal de la agencia durante las conversaciones para resolver el caso.

“Si bien respetamos el papel de la FTC en la protección de los consumidores estadounidenses y el papel de los representantes estatales en la protección de los ciudadanos de sus respectivos estados, defenderemos este litigio con firmeza”, manifestó la compañía.

Dollar General opera aproximadamente 21,000 tiendas en el país, por lo que el caso podría tener consecuencias importantes para la supervisión de sus prácticas comerciales. No obstante, las acusaciones deberán resolverse dentro del proceso judicial.

El debate sobre la transparencia de los precios también alcanza a otros negocios. Groundwork Collaborative, una organización sin fines de lucro dedicada a la política económica, investigó la plataforma de compras de comestibles Instacart y encontró que, durante una prueba, se mostraron simultáneamente precios diferentes para los mismos productos de una misma tienda.

También te puede interesar: