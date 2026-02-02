La vacuna que toda persona mayor de 50 años debería ponerse





Esta inyección protege contra el herpes zóster y también podría ser beneficiosa para el cerebro y el corazón.

By Meeri Kim

Es muy probable que, si naciste antes de 1980, hayas tenido varicela en algún momento. Hoy en día, esta enfermedad altamente contagiosa es poco común en Estados Unidos gracias a la eficacia de la vacuna, pero el virus varicela-zóster (que causa la varicela) puede reactivarse en el organismo años después en forma de herpes zóster. Se estima que un millón de estadounidenses lo desarrollan anualmente. Las personas mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son más susceptibles al herpes zóster y a sus complicaciones. Afortunadamente, la vacuna contra él es muy eficaz. Esto es todo lo que debes saber.

Por qué no querrás tener herpes zóster

Puede causar una erupción dolorosa y con picazón, y pueden aparecer ampollas en un lado del cuerpo o la cara. Asimismo, puede provocar dolor nervioso, fiebre, dolor de cabeza y malestar estomacal. Y hasta el 18% de las personas experimentan dolor nervioso agudo.

“Incluso después de que desaparezca la erupción, el dolor puede persistir”, afirma la doctora Aarati Didwania, profesora de medicina en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago. “Puede ser bastante debilitante”.

Cómo ayuda la vacuna contra el herpes zóster

Vacunarse es la única manera de protegerse contra la infección de herpes zóster. La vacuna recomendada, Shingrix, tiene una eficacia del 97% para prevenir esta enfermedad en adultos de 50 a 69 años con sistemas inmunitarios sanos. En personas mayores de 70 años, la vacuna ha demostrado una eficacia del 91%.

Algunas investigaciones sugieren que Shingrix podría ofrecer protección contra otros problemas de salud. “Si una infección te enferma gravemente, esto puede afectar no solo a tu sistema inmunológico, sino también a tu salud cardiovascular y cerebral”, afirma Didwania. “Por lo tanto, si existe algo que pueda prevenir que te enfermes gravemente, probablemente beneficiará todos los aspectos de tu bienestar general”.

En un estudio de 2025, la vacunación contra el herpes zóster en personas mayores redujo la probabilidad de un diagnóstico de demencia en un 20% durante un período de seguimiento de siete años. Y un análisis de 2025 de más de 500,000 pacientes de Kaiser Permanente reveló que las personas mayores de 50 años que recibieron Shingrix tuvieron un menor riesgo de sufrir un infarto y derrame cerebral en un 28% y un 43%, respectivamente. La vacuna podría reducir la inflamación y el daño a los vasos sanguíneos, según un autor del estudio.

Cuándo vacunarse contra el herpes zóster

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan dos dosis de Shingrix (con un intervalo de dos a seis meses) para personas de 50 años o más, y para personas de 19 años o más con sistemas inmunitarios debilitados. Si ya has tenido esta enfermedad, Shingrix puede ayudar a prevenir futuros episodios. También es recomendable vacunarte si has recibido previamente Zostavax (la vacuna contra el herpes zóster anterior y menos efectiva).

Qué esperar con Shingrix

Shingrix, la vacuna actual, genera una respuesta inmunitaria robusta, lo que ayuda al cuerpo a desarrollar una fuerte defensa contra la enfermedad.

Este proceso puede causar algunas molestias, como dolores musculares, fiebre, dolor, escalofríos y fatiga durante unos días. De hecho, el 78% de las personas informaron haber experimentado dolor en el lugar de la inyección después de recibir Shingrix, y el 17% dijo que los efectos secundarios les impidieron realizar sus actividades habituales a corto plazo.

La vacunación conlleva un riesgo ligeramente mayor de desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune. Los síntomas incluyen debilidad muscular y hormigueo en los pies o las manos. Si experimentas alguno de estos u otros problemas importantes, comunícate con tu médico de inmediato. Y si tienes una reacción alérgica grave a la vacuna, llama al 911.

Nota del editor: Este artículo también apareció publicado en la edición de enero de 2026 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.