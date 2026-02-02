Steven Spielberg entró al club EGOT

El cineasta estadounidense Steven Spielberg hizo historia este domingo al unirse al exclusivo grupo de artistas que poseen los cuatro galardones más importantes del mundo del espectáculo, conocidos por las siglas EGOT: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La pieza final de este rompecabezas llegó tras alzarse con su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Película Musical por el documental Music By John Williams.

Con este reconocimiento de la Academia de la Grabación, el director de clásicos como Jaws y E.T. consolida una carrera sin precedentes.

La obra premiada rinde homenaje a su colaborador de toda la vida, el compositor John Williams, capturando la esencia de una relación creativa que ha definido el sonido del cine moderno.

Un palmarés para la eternidad

La trayectoria de Spielberg hacia el EGOT ha sido el fruto de décadas de excelencia en múltiples disciplinas. En su haber ya contaba con:

Premios Oscar: Tres estatuillas, destacando las obtenidas por Schindler’s List y Saving Private Ryan.

Premios Emmy: Cuatro galardones que avalan su éxito en la producción y dirección televisiva.

Premio Tony: Obtenido en 2022 por su labor como productor en el musical A Strange Loop.

Con esta victoria en los Grammy, Spielberg se suma a una lista de apenas una veintena de personas, compartiendo el honor con figuras de la talla de Whoopi Goldberg, Viola Davis, John Legend y Elton John, quien ingresó el año pasado.

El logro de Spielberg no solo celebra su talento individual, sino que subraya su capacidad para trascender la gran pantalla e impactar en todas las artes escénicas.

