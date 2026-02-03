Apps que acceden a información personal sin avisar

Las aplicaciones móviles forman parte de la vida diaria en Estados Unidos, pero no todas manejan la información personal de forma transparente. Muchas apps acceden a datos sensibles sin que el usuario lo note claramente, ya sea por permisos poco específicos, configuraciones por defecto o cambios introducidos en actualizaciones. Este tipo de prácticas representa un riesgo real para la privacidad digital. Te decimos cuáles pueden ser esas apps y qué debes hacer para controlarlas.

Cuando una aplicación está robando tu información personal, es recomendable borrarla. Crédito: hodim | Shutterstock

¿Por qué algunas apps acceden a datos sin advertirlo?

En la mayoría de los casos, el acceso ocurre porque los permisos se aceptan de manera automática durante la instalación. Los avisos suelen presentarse con lenguaje técnico o general, lo que dificulta entender qué información se recopila realmente. Además, algunas aplicaciones amplían el uso de datos tras una actualización sin explicarlo de forma directa, aprovechando permisos ya concedidos.

¿Qué información personal pueden recopilar?

Las apps pueden acceder a datos como ubicación en tiempo real, contactos, fotografías, micrófono, cámara, historial de navegación y hábitos de uso. Esta información no solo sirve para mejorar la experiencia del usuario, sino también para crear perfiles de consumo, mostrar publicidad dirigida o compartir datos con terceros. En los casos más delicados, el acceso excesivo puede derivar en filtraciones o uso indebido de la información.

Apps aparentemente inofensivas también recopilan datos

No solo las redes sociales o aplicaciones financieras representan un riesgo. Juegos gratuitos, editores de fotos, apps de linterna o fondos de pantalla suelen solicitar permisos que no son necesarios para su funcionamiento. Estas solicitudes excesivas son una señal de alerta, especialmente cuando la app no explica por qué necesita ese acceso.

Señales que indican prácticas invasivas

Existen varios indicios de que una aplicación puede estar accediendo a información personal sin avisar claramente. Entre ellos destacan los permisos desproporcionados, políticas de privacidad poco claras, constantes solicitudes de acceso mientras se usa la app o reseñas negativas relacionadas con privacidad. También es sospechoso que una aplicación deje de funcionar correctamente si se le niegan permisos que no parecen esenciales.

¿Cómo revisar los permisos en tu teléfono?

Tanto Android como iOS permiten revisar y modificar los permisos de cada aplicación desde la configuración del dispositivo. Es posible limitar el acceso a la ubicación solo cuando la app está en uso, desactivar el micrófono o negar el acceso a contactos y fotos. Revisar estos ajustes de forma periódica ayuda a reducir la exposición de datos personales.

Importancia de leer la política de privacidad

Aunque muchas personas la omiten, la política de privacidad ofrece información clave sobre cómo se recopilan, almacenan y comparten los datos. No es necesario leerla completa, pero sí identificar secciones relacionadas con uso de información, terceros y retención de datos. Esto permite tomar decisiones más acertadas antes de instalar o mantener una app.

Elimina apps que no usas o generan dudas

Cada aplicación instalada representa un posible punto de acceso a información personal. Mantener apps que ya no se utilizan aumenta el riesgo innecesariamente. Si una app genera desconfianza o solicita permisos injustificados, eliminarla es una medida preventiva sencilla y efectiva.

Los más vulnerables con el uso de dispositivos electrónicos son los niños. Es importante vigilar lo que frecuentan en entornos virtuales. Crédito: fizkes | Shutterstock

Protege tu privacidad digital a largo plazo

La protección de la información personal no depende de una sola acción, sino de hábitos constantes. Descargar apps solo desde tiendas oficiales, mantener el sistema operativo actualizado, revisar permisos después de cada actualización y desconfiar de aplicaciones que prometen funciones exageradas son prácticas clave. En un entorno digital cada vez más invasivo, el control de los datos personales comienza con usuarios conscientes y atentos.

También te puede interesar

· Tu teléfono te está gritando: los pop-ups constantes son la alarma de virus

· 5 señales de que tu teléfono ya no es seguro

· Google da buenas noticias a usuarios con una Pixel Tablet: 2 años más de actualizaciones de Android