Bebé de 2 meses muere por asfixia tras dormir en la misma cama con su madre drogada en Pensilvania

Una mujer de 28 años, identificada como Thalia Matos, fue arrestada en Pensilvania tras la muerte de su hijo de tan solo dos meses, Royce Coxson. Los hechos ocurrieron en julio pasado en la localidad de Carbondale.

Según la denuncia penal, Matos admitió haber compartido la cama con el lactante y su otra hija de 5 años después de haber consumido marihuana. Sin embargo, las pruebas de sangre revelaron que el THC en el sistema de la madre estaba mezclado con formaldehído (líquido de embalsamamiento).

Vecinos del área declararon a la policía que tanto la mujer como el bebé desprendían un olor químico característico de esta sustancia.

Negligencia y advertencias ignoradas

La investigación médica concluyó que la causa de muerte de Royce fue asfixia por compresión mecánica. A pesar de que Matos había asistido previamente a un curso educativo en un hospital sobre los peligros del colecho, decidió ignorar las recomendaciones de seguridad.

Además de la negligencia, las autoridades señalaron que la sospechosa intentó engañar a los detectives al afirmar que estuvo sola con sus hijos la noche de la tragedia. No obstante, videos de cámaras de seguridad mostraron a varias personas entrando y saliendo del apartamento.

“El colecho, particularmente cuando el cuidador está bajo los efectos de la marihuana u otras drogas, puede tener consecuencias fatales”, declaró Brian Gallagher, fiscal de distrito del condado de Lackawanna.

Matos enfrenta cargos de homicidio involuntario y de poner en peligro el bienestar de menores. Tras ser arrestada el pasado lunes, la mujer quedó en libertad bajo una fianza de $40,000 dólares y deberá presentarse nuevamente ante el tribunal el próximo 17 de febrero.

