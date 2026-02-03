Condenan a mujer de NY por lavar 20 millones de dólares del narco a través de venta de billetes de avión

Una mujer de Queens fue condenada a dos años de cárcel por blanquear más de 20 millones de dólares provenientes del narcotráfico, según las autoridades, a través de una empresa de venta de billetes de avión donde trabajaba como contadora.

Rui Fang Yu, de 40 años, fue sentenciada a dos años de prisión por su participación en un esquema de lavado de dinero chino entre 2016 y 2020, según registros judiciales obtenidos por The Washington Post y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Yu aceptó grandes cantidades de efectivo de cómplices que blanqueaban ganancias del narcotráfico, incluyendo la venta de heroína y cocaína en Estados Unidos a través de una organización narcotraficante vinculada a un cártel mexicano, según informaron los fiscales.

Usó su puesto como contadora en una empresa consolidadora de billetes de avión en Flushing para blanquear el dinero ilícito a través de las cuentas bancarias de su empleador, informaron las autoridades. No se ha esclarecido de inmediato la empresa en la que trabajaba.

Yu utilizó un complejo esquema de lavado de dinero basado en el comercio para ocultar las ganancias del narcotráfico mediante transacciones comerciales falsas para la compra de billetes de avión, añadieron las autoridades. La fiscalía acusó a la contadora y a sus cómplices de lavar los fondos a cuentas controladas por otros cómplices en Estados Unidos y China.

En agosto, Yu se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero con encubrimiento, según informaron las autoridades federales.

Su abogado, Kelvin Wu, argumentó en un memorando que Yu —quien cometió un delito por primera vez y reside legalmente en Estados Unidos, originaria de Taishan, China— debería ser condenada a tiempo cumplido o a libertad condicional.

Yu, madre de dos hijos que también cuida de sus padres ancianos, ha expresado su profundo arrepentimiento a lo largo de este caso y se vio obligada a participar en el plan de lavado de dinero tras dificultades económicas, escribió su abogado.

“Sus dificultades económicas se intensificaron tras el nacimiento de su segundo hijo. Con el aumento de los gastos y la reducción de horas de trabajo, se sintió abrumada”, decía el memorando.

“En ese período de vulnerabilidad, tomó la peor decisión de su vida. Aceptó depositar fondos para otros, diciéndose a sí misma que era un simple favor relacionado con negocios”, escribió Wu.

“No controlaba el dinero, no dirigía a nadie y solo recibía pequeñas cantidades por sus esfuerzos. Ahora comprende lo equivocada que estuvo y acepta la responsabilidad por no haber dicho que no”.

Yu ahora también enfrenta la pérdida de su residencia permanente y la deportación a China, según el memorando.

“La Sra. Yu aceptó la responsabilidad de su conducta y el Tribunal consideró cuidadosamente todos los factores relevantes antes de imponer la sentencia. Ahora nos centramos en ayudar a su familia a superar este difícil período”, declaró Wu, su abogado, en un comunicado.

La Administración de Control de Drogas (DEA) y el FBI investigaron el caso, según las autoridades.

Sigue leyendo:

– Yan Lin, residente de California acusado de lavar dinero del narcotráfico para cárteles mexicanos.

– Hombre de Illinois condenado por lavado de dinero para organización criminal de México.