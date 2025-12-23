Hombre de Illinois condenado por lavado de dinero para organización criminal de México

Un jurado federal en Chicago condenó a un hombre por el delito de lavado de dinero ilícito proveniente de una presunta organización de narcotráfico con sede en México, luego de un juicio de una semana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Chicago.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) informó que David Berger, de 41 años y residente de Chicago, fue declarado culpable de los tres cargos en su contra, incluidos dos de lavado de dinero y uno de estructuración ilegal de transacciones financieras. Las condenas conllevan hasta 20 años de prisión federal.

Transportaron cocaína desde México

El juez federal de distrito Jorge L. Alonso fijó la sentencia para el 12 de mayo de 2026. Afirmaron que las pruebas presentadas en el juicio revelaron que, entre 2018 y 2021, la organización narcotraficante con sede en México transportó cocaína desde México para su venta en varias ciudades estadounidenses, incluida Chicago, indicaron en un comunicado.

“Los miembros de la organización transportaron millones de dólares en ganancias del narcotráfico a la frontera con Estados Unidos y a México. Una de las formas en que transportaron el dinero fue en aviones privados fletados, que fueron reservados y pagados en su nombre por intermediarios, incluido Berger”, subrayaron.

Berger recibió más de $300,000 dólares en efectivo provenientes de la organización para pagar las reservas y cubrir sus honorarios. Depositó las ganancias en cajeros automáticos buscando la forma de evadir los requisitos federales de declaración de moneda.

