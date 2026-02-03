¿Es seguro el cepillado en seco para pieles más oscuras?





Además, comprobamos si realmente sirve para el drenaje linfático, un beneficio que se promociona en las redes sociales.

En las redes sociales, el cepillado en seco parece una parte relajante de las rutinas de cuidado personal que a menudo se realiza antes de una ducha completa.

By Jennifer Ford

Estoy dispuesta a probar la mayoría de las tendencias de bienestar, incluso las que parecen extremas en papel. He estado en una cámara de crioterapia a casi -170 °F para mejorar la circulación, me he dado baños de hielo para acelerar la recuperación muscular y me he relajado bajo luces infrarrojas con supuestos poderes curativos para el intestino y beneficios para la piel. Sin embargo, el cepillado en seco me genera dudas.

En teoría, parece inofensivo. La práctica consiste en pasar un cepillo de cerdas rígidas sobre la piel seca, normalmente antes de la ducha, para eliminar las células muertas. En la práctica, sin embargo, frotar las cerdas abrasivas sobre mi piel me parece algo áspero en lugar de relajante, lo que me lleva a plantearme qué efectos tiene realmente el cepillado en seco y si es seguro para mi piel.

¿Qué es el cepillado en seco?

Según la dermatóloga Michelle Henry, fundadora de Skin Aesthetics and Surgery of Manhattan, el cepillado en seco se describe mejor como una forma de exfoliación mecánica o física para el cuerpo. Funciona mediante la fricción para eliminar la capa más externa de células muertas de la piel, conocida como estrato córneo. La exfoliación se produce únicamente por la fuerza y ​​el contacto repetido con el cepillo, por lo que los dermatólogos recomiendan practicar el cepillado en seco con precaución, especialmente en pieles oscuras. Hablaremos de esto más adelante.

¿El cepillado en seco realmente favorece el drenaje linfático?

Además de los beneficios de la exfoliación, algunos defensores afirman que el cepillado en seco estimula el drenaje linfático (el movimiento del líquido linfático a través del sistema linfático, lo que puede ayudar a reducir la retención de líquidos, desintoxicar el cuerpo y favorecer la circulación general), pero Henry señala que no existe una evidencia científica sólida que lo respalde.

“Nuestro cuerpo ya cuenta con sistemas de desintoxicación altamente eficientes, como el hígado, los riñones y el sistema circulatorio, que están siempre en funcionamiento. El movimiento muscular normal, la respiración y la circulación contribuyen mucho más al flujo linfático y a la desintoxicación que el cepillado en seco”, asegura Henry.

Actualmente, la mayoría de las afirmaciones sobre los beneficios del cepillado en seco para el sistema linfático se basan en testimonios anecdóticos en lugar de estudios clínicos.

¿Cómo afecta el cepillado en seco a las pieles más oscuras?

La dermatóloga y profesora clínica adjunta de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, Anna Karp, afirma que la fricción repetitiva y la exfoliación mecánica pueden causar microtraumatismos en la piel, lo que provoca inflamación e hiperpigmentación. Si bien una sola sesión de cepillado en seco puede no tener efectos visibles, la exposición repetida puede causar hiperpigmentación, de forma similar a cómo el roce crónico en ciertas áreas provoca un oscurecimiento gradual con el tiempo, en lugar de hacerlo de forma inmediata, explica Henry.

Dado que la piel con mayor pigmentación es más propensa a la hiperpigmentación postinflamatoria (HPI), una afección en la que se produce un exceso de melanina tras una irritación o lesión cutánea, dejando manchas oscuras que pueden persistir durante semanas o meses, los dermatólogos recomiendan evitar por completo el cepillado en seco o, en caso de hacerlo, realizarlo con precaución si se tiene este tipo de piel.

Datos recientes de la agencia de inteligencia de mercado Mintel muestran que la hiperpigmentación es una preocupación común entre las mujeres negras en Estados Unidos, con un aumento en los casos reportados del 10% en 2022 al 18% en 2024, lo que subraya la prevalencia de la HPI.

¿Vale la pena el riesgo del cepillado en seco para personas con piel más oscura?

Si decides probar el cepillado en seco, “debe hacerse con suavidad y poca frecuencia”, explica Henry, quien también recomienda evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios. “El cepillado en seco ofrece beneficios mínimos comprobados, más allá de la relajación o el autocuidado, y para los pacientes con alto riesgo de HPI, puede que no valga la pena el riesgo”, afirma. “No es intrínsecamente peligroso, pero tampoco está exento de riesgos, a pesar de cómo se suele presentar en las redes sociales”.

Karp generalmente recomienda evitar el cepillado en seco y optar por métodos más suaves que protejan la barrera cutánea cuando sea necesaria la exfoliación. “El ácido mandélico, el ácido láctico y la urea son otras alternativas”, explica Karp, y suelen ser mejor tolerados porque actúan sin la fricción mecánica repetitiva.

No todas las tendencias de bienestar merecen ser probadas. Yo prefiero no participar en esta, y si tienes la piel oscura, los expertos recomiendan que consideres hacer lo mismo.

