Exmarido de Jill Biden es arrestado y acusado de asesinato por la muerte de su esposa en Delaware

Las autoridades del condado de New Castle, en Delaware, arrestaron y acusaron de asesinato en primer grado a William Stevenson, de 77 años, exesposo de la exprimera dama Jill Biden, por la muerte de su actual esposa, Linda Stevenson, de 64 años.

Según informó la policía, Stevenson fue detenido el lunes tras la presentación de una acusación formal ante un gran jurado, resultado de una investigación que se extendió por varias semanas. El imputado permanece recluido en la Institución Correccional Howard Young, luego de no pagar una fianza en efectivo fijada en $500,000 dólares.

Una muerte tras una disputa doméstica

De acuerdo con un comunicado policial previo, los agentes respondieron a una disputa doméstica en la residencia de la pareja en el área de Wilmington, alrededor de las 11:16 p. m. del 28 de diciembre. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Linda Stevenson inconsciente en la sala de estar.

Pese a los esfuerzos por reanimarla, la mujer fue declarada muerta en el sitio. Su cuerpo fue trasladado a la División de Ciencias Forenses de Delaware para la autopsia. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte.

En su obituario, Linda Stevenson fue descrita como una mujer “profundamente familiar”, amante de los Philadelphia Eagles y fundadora de una pequeña empresa de contabilidad. No se mencionó a su esposo.

Vínculo con Jill Biden

William Stevenson estuvo casado con Jill Tracy Jacobs —hoy Jill Biden— entre 1970 y 1975. Ella tenía 18 años cuando contrajo matrimonio con Stevenson, entonces un empresario de 23 años. Durante ese período, él fundó el Stone Balloon Club, un icónico bar universitario cerca de la Universidad de Delaware que se convirtió en un reconocido escenario musical.

Tras su divorcio, Jill Biden conoció a Joe Biden en 1975 y se casó con él en 1977. Un representante del expresidente y de la ex primera dama no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el arresto.

Stevenson, quien en el pasado ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con Jill Biden, enfrenta ahora el proceso judicial más grave de su vida, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Linda Stevenson.

Sigue leyendo:

• Joe Biden asegura “sentirse genial” a pesar de ser víctima de cáncer de próstata

• Biden confía en vencer al cáncer con la ayuda de un tratamiento

• Biden agradece el apoyo tras su diagnóstico de cáncer de próstata: “El cáncer nos afecta a todos”