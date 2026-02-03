Houston: el tiempo para hoy martes 3 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este martes 3 de febrero vendrá con cielos prácticamente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 96 y 77 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:10 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:01 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, tiene una serie de particularidades que lo convierten en un lugar muy especial. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que no es beneficioso para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

