iOS 26.3 refuerza tu privacidad con nueva función que limita tu ubicación con el operador

Apple está a punto de sumar una capa extra de privacidad en iPhone con iOS 26.3 gracias una opción llamada Limit Precise Location (Limitar ubicación precisa) que reduce el nivel de detalle de la ubicación que puede ver tu operador móvil. En pocas palabras, tu operador ya no tendría tan fácil ubicarte en una dirección exacta, sino más bien ubicarte de forma aproximada (tipo barrio o zona).

¿Qué es Limit Precise Location y por qué importa?

La idea detrás de Limit Precise Location es sencilla, tu ubicación puede inferirse a partir de las torres celulares a las que se conecta tu iPhone, y Apple quiere restringir la información de ubicación que queda disponible para los carriers.

De acuerdo con la información que hemos podido conocer a partir de un documento de soporte de Apple, esto haría que el operador obtenga datos más vagos (por ejemplo, un vecindario) en vez de una dirección o punto exacto.

Esto es importante porque, aunque mucha gente asocia “ubicación” solo con GPS y apps, la realidad es que la red celular también cuenta una historia pues permite saber por dónde te mueves, en qué zona pasas más tiempo, e incluso patrones que pueden ser sensibles si se cruzan con otros datos. Con este ajuste, Apple no está “apagando” la red (obvio), pero sí intenta que el operador tenga menos precisión a la hora de estimar dónde estás.

Un detalle clave para entender el alcance real es que esta función no cambia la ubicación que compartes con las apps. O sea, si una app tiene permiso de “Ubicación precisa”, seguirá pudiendo acceder a esos datos hasta que tú lo ajustes por separado en iOS (en la sección de servicios de ubicación).

Cómo activarlo en iOS 26.3 (y cómo aprovecharlo bien)

Cuando iOS 26.3 esté disponible, la activación será bastante directa. Apple indica que debes ir a Ajustes (Settings) y seguir esta ruta: Mobile Service > Mobile Data Options, y ahí activar el interruptor de Limit Precise Location. Hay un “pero” importante: tu dispositivo requiere un reinicio cada vez que actives o desactives esta opción.

Ahora, lo interesante no es solo prender el switch, sino sacarle provecho de forma práctica. Algunas ideas pueden ser:

Actívalo si viajas con frecuencia o te conectas a redes en distintas ciudades ; limitar el detalle que recibe el operador es una forma extra de reducir huella.



; limitar el detalle que recibe el operador es una forma extra de reducir huella. Combínalo con una revisión rápida de permisos de apps : como esto no afecta lo que comparten las aplicaciones, vale la pena entrar luego en Privacy & Security > Location Services y recortar permisos (por ejemplo, “Mientras se usa” en vez de “Siempre”).



: como esto lo que comparten las aplicaciones, vale la pena entrar luego en Privacy & Security > Location Services y recortar permisos (por ejemplo, “Mientras se usa” en vez de “Siempre”). Si lo enciendes y algo se siente raro (por ejemplo, tras un cambio de SIM/operador), recuerda que Apple dice que no debería afectar la calidad de señal ni la experiencia; si notas algo extraño, prueba el ciclo de reinicio y revisa compatibilidad de red.



Otro punto que tranquiliza es que Apple también menciona que esto no impide que los servicios de emergencia vean tu ubicación exacta durante una emergencia. Es decir, la privacidad sube, pero no a costa de romper funciones críticas.

Compatibilidad, operadores y cuándo llega la actualización

Aquí viene la letra pequeña y es que por ahora, el despliegue es limitado. Apple exige hardware específico: iPhone Air, iPhone 16e, o un iPad Pro con chip M5 y conectividad Wi‑Fi + cellular.

Además, necesitas una red compatible; la lista mencionada incluye Telekom (Alemania), EE y BT (Reino Unido), Boost Mobile (Estados Unidos) y AIS y True (Tailandia). Y, por supuesto, debes tener iOS 26.3 (o iPadOS 26.3), una actualización que aún no se ha liberado, pero que se espera “dentro de la próxima semana aproximadamente”, según lo publicado.

El mensaje entre líneas es que Apple está metiendo privacidad “a nivel operador”, pero arrancando con un conjunto pequeño de dispositivos y carriers. Aun así, a medida que más equipos adopten los módems C1 y C1X (mencionados como parte del contexto de compatibilidad), este tipo de herramientas podría volverse más común en el ecosistema.

