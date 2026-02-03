Melinda French Gates dice que Bill Gates debe responder por su aparición en los archivos de Epstein

Melinda French Gates expresó su profunda tristeza tras conocer que Bill Gates aparece en los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein. La filántropa aseguró sentir una “tristeza increíble” al ver el nombre de su exmarido en los archivos y aclaró que cualquier cuestionamiento sobre su conducta debe ser respondido por él, no por ella.

“Cualquier pregunta que quede ahí… para esas personas, e incluso para mi exmarido, ellos deben responder, no yo”, afirmó Melinda durante su participación en una reciente entrevista con el podcast “Wild Card” de NPR.

Destacó sentirse aliviada de estar alejada de lo que calificó como un “lío” en su matrimonio. Además, recordó la vulnerabilidad de las jóvenes involucradas, comparándolas con la edad de sus propias hijas, y describió la situación como “desgarradora”.

El polémico correo que involucra a Bill Gates con Epstein

Los documentos incluyen correos electrónicos de 2013 que Epstein se envió a sí mismo, en los que sugirió que Gates tenía una relación extramatrimonial y buscaba drogas ilícitas. Un portavoz de Gates negó categóricamente estas afirmaciones y aseguró a NBC News que los correos reflejan únicamente la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates.

En los mensajes, Epstein también indicó que había decidido renunciar a un cargo en la Fundación Gates y en el grupo de expertos BG3, explicando que se vio “envuelto en una grave disputa marcial entre Melinda y Bill”.

Además, describió haber participado en acciones que “cruzaban la línea de lo ilegal”, como facilitar drogas y encuentros ilícitos, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas por autoridades.

El divorcio de Melinda y Bill Gates

Melinda y Bill Gates estuvieron casados durante 27 años antes de divorciarse en 2021. Tras la separación, ella renunció a su cargo de copresidenta en la fundación y declaró que quería alejarse de momentos dolorosos de su vida personal y profesional. En la entrevista, enfatizó que ha logrado seguir adelante y que se encuentra en un “momento realmente inesperado y hermoso”.

Los archivos también mencionan a otros hombres prominentes incluyendo al presidente Donald Trump, Elon Musk, Bill Clinton y el príncipe Andrés, quienes han negado haber actuado de manera indebida. Hasta ahora, la única persona condenada por delitos relacionados con Epstein ha sido Ghislaine Maxwell.

Melinda finalizó diciendo que espera justicia para las mujeres afectadas por Epstein y reiteró su alivio por haber podido distanciarse de la situación. “En mi caso, he podido seguir adelante con mi vida”, concluyó.

