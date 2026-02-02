Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso por caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acordaron testificar ante la Cámara de Representantes como parte de la investigación sobre el caso del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La información fue dada a conocer por Ángel Ureña, portavoz de Bill Clinton, quien respondió en la red social X a una carta enviada por James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja y congresista republicano por Kentucky. En su mensaje, Ureña afirmó que los Clinton han “actuado de buena fe” durante el proceso, mientras que acusó al comité de no hacer lo mismo.

“Les dijeron bajo juramento lo que saben, pero a ustedes no les importa”, escribió Ureña. No obstante, aseguró que tanto el expresidente como la exsecretaria de Estado comparecerán ante el Congreso, con la intención de que su testimonio “siente un precedente que se aplique a todos”.

They negotiated in good faith. You did not.



They told you under oath what they know, but you don’t care.



But the former President and former Secretary of State will be there.



They look forward to setting a precedent that applies to everyone. https://t.co/iO67XjNFsT — Angel Ureña (@angelurena) February 2, 2026

Hasta el momento, no se han confirmado la fecha ni el lugar en que Bill y Hillary Clinton rendirán su declaración.

Por su parte, el congresista Comer señaló en un comunicado que, aunque los abogados de los Clinton dijeron aceptar los términos, estos “carecen de claridad” y aún no se han proporcionado fechas concretas para el testimonio.

El Comité de Supervisión ya había votado a favor de presentar resoluciones de desacato contra los Clinton ante la Cámara de Representantes. Este lunes, el Comité de Reglas se reunió para avanzar en el proceso, y se espera que la votación final tenga lugar esta misma semana.

La citación a Bill y Hillary Clinton forma parte de una investigación más amplia sobre la red de Jeffrey Epstein y sus posibles vínculos con figuras públicas de alto perfil. En agosto pasado, el comité también solicitó testimonio de varios exfuncionarios del Departamento de Justicia, entre ellos los ex fiscales generales Merrick Garland, Loretta Lynch, Eric Holder, William Barr, Jeff Sessions y Alberto Gonzales, así como de los exdirectores del FBI James Comey y Robert Mueller.

Aunque ninguno de los Clinton ha sido acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer posibles vínculos, comunicaciones o contactos durante los años en que Epstein operó dentro de influyentes círculos políticos y financieros.

La semana pasada, el Departamento de Justicia hizo públicos más de tres millones de páginas de documentos, además de 2,000 videos y 18,000 imágenes relacionadas con el caso. Sin embargo, legisladores y víctimas criticaron el proceso debido a demoras, redacciones deficientes y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidos menores de edad, lo que obligó a retirar temporalmente miles de archivos para revisar los protocolos de protección de datos.

En medio de la controversia, el presidente Donald Trump declaró este lunes desde la Casa Blanca que el Departamento de Justicia debería dar por cerrado el caso Epstein, reiterando que no tuvo ninguna implicación con el magnate fallecido.

Sigue leyendo:

• Departamento de Justicia publica más de 3 millones de páginas relacionadas con los archivos Epstein

• El demócrata Robert García revela más fotos de Trump con Jeffrey Epstein

• Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía