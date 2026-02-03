PepsiCo reporta incremento en ingresos gracias a estrategias de precio

La empresa multinacional, fabricante, comercializadora y distribuidora de alimentos y bebidas PepsiCo reportó recientemente sobre el incremento de sus ingresos debido a una estrategia en sus precios.

La compañía detalló en su reporte trimestral que sus ingresos aumentaron hasta un 5,6%, es decir $29,300 millones de dólares entre octubre y diciembre, lo cual se debe según el fabricante a una reducción de sus precios en algunas de sus marcas como las papas fritas Lay’s, Doritos, Cheetos y Tostitos con el propósito de recuperar a sus clientes.

La empresa con sede principal en Purchase, Nueva York había aumentado los precios de sus productos hasta un 4.5% a nivel mundial, y en Estados Unidos las bebidas subieron un 7% y los snacks un 1%; sin embargo, esto debilitó la demanda y los consumidores comenzaron a buscar alternativas más asequibles a la vez que redujeron sus compras.

El volumen tanto de bebidas como de golosina cayeron entre el 1% y 4%, por lo que, en diciembre, la compañía anunció que recortaría los precios como parte de un acuerdo con el inversor activista Elliott Investment Management.

En el acuerdo también se establece la introducción de nuevas ofertas como: Gatorade Lower Sugar y Simply NKD Cheetos y Doritos con ingredientes más simples, sin sabores ni colorantes artificiales. En ese mismo contexto, la empresa también presentó Pepsi Prebiotic.

En septiembre del año pasado, Elliott Investment Management adquirió la participación en PepsiCo de $4,000 millones de dólares, y desde entonces ha estado presionando a la junta directiva del fabricante para que realice algunos cambios.

