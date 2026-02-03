PingTok: La nueva tendencia donde adolescentes consumen drogas en TikTok

“Desde que empecé a concientizar sobre la adicción en TikTok, he recibido muchos mensajes. Y es aterrador porque suelen ser de menores”, declaró la influencer Sarah a DW, en una entrevista. Ella misma se volvió adicta a las drogas a los 15 años. Hoy, a sus 26 años, usa TikTok para informar y educar sobre su adicción y su recuperación.

Muchos de sus seguidores que se adentran en las drogas a través de TikTok son incluso más jóvenes. “No tienen con quién hablar de ello, y algunos me escriben cosas muy intensas sobre sus experiencias y traumas”, dijo Sarah. ¿Cómo se llegó a esto?

@dwnews Under the hashtag PingTok, teenagers film their drug highs, deal in the comment section, and generate millions of views. Is TikTok fueling a dangerous trend — or also becoming a lifeline for prevention and recovery? ♬ original sound – DW News

A solo un clic de las drogas

TikTok muestra lo fácil que es para las personas jóvenes, incluso para los menores, entrar en contacto con contenidos sobre drogas. Una breve búsqueda bajo la etiqueta #Pingtok basta, y los videos de adolescentes bajo los efectos de las drogas aparecen uno tras otro. Cuanto más se desplaza la página, más clips muestra el algoritmo.

DW le preguntó a TikTok por qué no toma medidas más contundentes contra la distribución de este tipo de contenido. Un portavoz de TikTok respondió: “La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son nuestra máxima prioridad. Prohibimos la exhibición, publicidad o venta de drogas u otras sustancias controladas y las eliminamos de la plataforma; más del 99 % del contenido que infringe estas normas se elimina antes de ser denunciado”.

¿Qué hay detrás de Pingtok?

Pero Pingtok demuestra lo fácil que es burlar estas reglas. Los usuarios hablan en código. Usan emoticones, sonidos y términos nuevos para burlar la moderación de la plataforma. En lugar de mostrar el consumo de drogas, por ejemplo, solo muestran sus pupilas dilatadas.

De aquí también proviene el término Pingtok. “Ping” se considera una jerga para referirse al consumo de la droga MDMA o éxtasis. Este lenguaje algorítmico, también conocido como “Algospeak”, dificulta la identificación clara del contenido y su eliminación rápida.

Incluso cuando se bloquean los términos, los usuarios se adaptan rápidamente: la etiqueta #Pingtok ya ha sido bloqueada por TikTok. Variantes como #Pingtokk o #Pintok ya están en circulación.

Tráfico de drogas en TikTok

Especialmente problemático es que TikTok se está convirtiendo en un mercado informal de las drogas. “Ya ni siquiera tienes que salir de casa. Puedes conseguir todo lo que quieras, directamente en tu habitación”, dice la influencer Sarah.

Un vistazo a la sección de comentarios de los videos muestra a qué se refiere. En ellos, búsquedas como “¿Quién vende?” o “Necesito algo en Berlín” generan respuestas directas de los vendedores. Los traficantes indican su disposición a vender mediante símbolos como un enchufe y luego invitan a los usuarios a chatear en grupos en la aplicación de mensajería Telegram.

La exhibición en las redes sociales cambia el consumo de drogas

Los jóvenes siempre han experimentado con drogas. Pero exhibirse en las redes lo está cambiando todo, afirma Sarah. Antes, la gente corría las cortinas y consumía drogas a escondidas con otros. Hoy, encienden sus cámaras y se graban consumiendo drogas en solitario, para conseguir clics en TikTok.

Los datos actuales muestran lo peligroso que puede ser este consumo descontrolado de drogas. Según la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA), las muertes relacionadas con las drogas en Alemania casi se han duplicado en diez años. Entre los menores de 30 años, el número de muertes aumentó en 2024 un 14 %.

Estudios muestran que en, Estados Unidos, más de dos tercios de las sobredosis mortales ocurren en el hogar, a menudo porque nadie puede intervenir. Pero no se ha demostrado una relación directa con tendencias de TikTok como Pingtok.

Sin embargo, los expertos advierten que el aislamiento y la exposición a contenido relacionado con drogas en redes sociales pueden aumentar el riesgo de consumo.

Gobiernos evalúan prohibición de redes sociales a menores

A nivel internacional, la presión política sobre las redes sociales está aumentando. Algunos Gobiernos buscan proteger mejor a los jóvenes del contenido perjudicial. En diciembre, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años. Reino Unido, Dinamarca Francia y España planean restricciones similares.

La Unión Europea también está examinando si las plataformas cumplen adecuadamente con sus obligaciones en materia de protección de menores y está debatiendo restricciones de acceso. Pero, ¿son las prohibiciones realmente la solución?

No todo es glorificación de las drogas

“Hay una faceta del debate sobre el consumo de drogas y las redes sociales que a menudo se pasa por alto”, afirma la investigadora Layla Bouzoubaa, en entrevista con DW. “Hay personas que usan estas plataformas para buscar apoyo, y eso no tiene nada que ver con la glorificación”.

Bouzoubaa y su equipo analizaron cientos de videos de TikTok sobre el consumo de sustancias. Su hallazgo: más de la mitad del contenido trata sobre la prevención de drogas, la superación de la adicción o la búsqueda de ayuda. Bouzoubaa cree que una eliminación generalizada de todo el contenido o una prohibición de la plataforma podría ser peligrosa para estos grupos.

La prevención tiene lugar online

Ese también es el enfoque de Sarah. Hoy en día, no usa TikTok para glorificar las drogas, sino para advertir sobre las verdaderas consecuencias de la adicción. “Los comisionados de drogas y los trabajadores sociales deberían estar preparados para el hecho de que, hoy en día, la mayoría de las cosas suceden en línea”, afirma.

Por eso, aconseja: “Es bueno que salgan a la calle o a las escuelas. Pero también deben estar atentos al mundo digital, sobre todo porque muchos de sus usuarios son menores de edad”.