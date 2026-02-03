Rusia reanuda ataques contra Ucrania bajo un frío extremo

Las fuerzas rusas atacaron la capital de Ucrania, Kiev, así como Járkov, la segunda ciudad más grande del país, y otros centros urbanos a primera hora del martes, según informaron las autoridades, provocando incendios y causando nuevos daños a la infraestructura energética en medio de un frío extremo.

En Kiev, con temperaturas nocturnas cercanas a los -20 grados Celsius (-4 grados Fahrenheit), testigos de Reuters informaron de fuertes explosiones después de la medianoche, y afirmaron que se estaban utilizando tanto misiles como drones.

Los ataques causaron daños en cinco distritos, afectando a tres bloques de apartamentos y a un edificio que albergaba una guardería, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad, en la aplicación de mensajería Telegram.

Las llamas consumieron un apartamento en los pisos superiores de un edificio de Kiev, según se pudo ver en vídeos publicados en las redes sociales. La alerta de ataque aéreo se mantuvo activa durante más de cinco horas.

Rusia bombardeó la capital “en medio del frío glacial con otro ataque masivo”, agregóTkachenko, quien instó a los residentes de la capital a permanecer en los refugios y, en una publicación posterior, afirmó que dos personas habían resultado heridas.

Reportes de ataques en otras ciudades

En la ciudad oriental de Járkov, otras dos personas resultaron lesionadas por los bombardeos rusos, según el jefe militar regional, Oleg Sinegubov.

El ataque, que duró varias horas, tuvo como objetivo la infraestructura energética y pretendía “causar la máxima destrucción (…) y dejar a la ciudad sin calefacción durante las fuertes heladas”, escribió Sinegubov en Telegram.

Las autoridades tuvieron que cortar la calefacción a más de 800 hogares para evitar que se congelara la red general, dijo, e instó a la gente a acudir a los “puntos de invulnerabilidad” abiertos las 24 horas del día en toda la ciudad si necesitaban calentarse.

Las temperaturas nocturnas bajaron hasta los 17 grados bajo cero en Kiev y llegaron a los -23 en Járkov.

La cadena pública Suspilne también informó de que los ataques rusos habían dejado sin electricidad a dos ciudades de la región de Járkov, Izium y Balakliia, y habían alcanzado dos edificios de apartamentos en la ciudad de Sumy, en el norte del país.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia cumplirá cuatro años el 24 de febrero.

Una segunda ronda de conversaciones entre funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses está prevista que comience el miércoles en Abu Dabi.

Una pausa de varios días en los bombardeos sobre la capital ucraniana fue anunciada por el gobernante estadounidense Donald Trump, quien el pasado jueves dijo que su par ruso, Vladímir Putin, acordó detener los ataques contra Kiev y “varias ciudades” más durante la ola invernal.

El Kremlin afirmó que la tregua duraría hasta el 1 de febrero, pero no la relacionó con las bajas temperaturas.