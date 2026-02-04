5 signos zodiacales pasan un proceso de liberación de febrero a abril

A partir del 3 de febrero de 2026, el cielo cambia radicalmente de ritmo. Urano se pone directo en Tauro, y con este movimiento, lo que estaba estancado comienza a avanzar casi de forma inevitable.

Situaciones que llevaban meses —o incluso años— bloqueadas empiezan a romperse.

Por ejemplo, relaciones que parecían forzadas se sueltan, trabajos sin sentido pierden fuerza y decisiones postergadas se vuelven urgentes.

Y es que Urano es liberador, según comenta Horóscopo Negro. Conocido como el planeta del cambio repentino, la revolución personal y los despertares, su energía actúa como un rayo: sacude, despierta y corta lo que ya no tiene futuro.

Y cuando transita por Tauro, signo de la estabilidad, el dinero, el cuerpo y la seguridad, la transformación toca lo más básico: tu rutina, tus recursos, tu zona de confort.

De febrero a abril, cinco signos vivirán una auténtica limpieza kármica.

Si perteneces a Tauro, Aries, Leo, Escorpio o Acuario, prepárate: estás entrando en una etapa de liberación profunda.

1. Tauro

Eres el epicentro del tránsito. Con Urano directo en tu signo, sentirás como si te quitaran un peso invisible que llevabas cargando desde hace tiempo.

Desde septiembre has cuestionado tu vida, tu trabajo, tu imagen, tus relaciones y tus prioridades.

Pero Tauro ya no puede más. Tu liberación llega cuando cambias de rumbo profesional, sueltas una relación que te estancaba, te atreves a empezar algo nuevo.

El universo te obliga a evolucionar. Y aunque dé miedo, también es profundamente revitalizante. Crecer también es seguridad, esa es tu lección.

2. Aries

Tu proceso ocurre en el área del dinero, valor personal y recursos. Durante meses sentiste que trabajabas mucho, pero sin estabilidad real.

Ansiedad, gastos impulsivos o sensación de supervivencia constante. Urano directo rompe ese patrón.

Los posibles cambios que afrontarás son una nueva oportunidad económica, cambio de empleo o emprendimiento, reorganización total de tus finanzas o mayor independencia material.

Tu liberación es dejar de correr sin rumbo; empiezas a construir algo sólido, no solo adrenalina.

3. Leo

Tu zona del éxito, carrera y reconocimiento recibe la sacudida. Si has estado brillando en un lugar que ya no te representa, Urano no te dejará seguir fingiendo.

De febrero a abril podrías renunciar a un trabajo, cambiar de metas, recibir una oferta inesperada o redefinir tu propósito.

Aunque parezca inestable al principio, esta ruptura te devuelve autenticidad. Tu liberación: dejar de vivir para agradar y empezar a vivir para sentirte orgulloso.

4. Escorpio

Urano activa tu eje de pareja, compromisos y vínculos importantes. Aquí no hay medias tintas.

Relaciones que se sostenían por costumbre, intensidad o miedo comienzan a transformarse drásticamente.

Te piden estar atento a conversaciones definitivas, separaciones necesarias o nuevos acuerdos. Las relaciones que cambian de forma pueden doler, pero te devuelve oxígeno.

6. Acuario

Tu transformación ocurre en la base emocional: familia, casa, seguridad interior. Desde hace meses te sentías inquieto, como si tu vida ya no encajara donde estabas.

Urano directo activa decisiones importantes. Puede manifestarse como una mudanza, cambios familiares, una renovación del hogar, así como una terapia o sanación interna.

Tu liberación es construir un espacio donde puedas respirar, no sobrevivir. A veces el verdadero hogar empieza dentro.

Urano directo en Tauro 2026: ¿Qué significa este tránsito?

Urano retrógrado nos obliga a reflexionar internamente, pero Urano directo, materializa el cambio.

Es el momento en que se toman decisiones radicales, rompen cadenas emocionales, surgen oportunidades inesperadas y se cae lo que ya no era auténtico.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Urano directo en Tauro?

Marca el fin de bloqueos relacionados con dinero, estabilidad, rutinas y seguridad personal. Los cambios se vuelven inevitables.

¿Cuánto dura este efecto?

Desde febrero hasta finales de abril de 2026, cuando Urano se prepara para entrar en Géminis.

¿Solo estos cinco signos se ven afectados?

Todos sienten el tránsito, pero Tauro, Aries, Leo, Escorpio y Acuario lo viven con mayor intensidad.

¿Los cambios serán negativos?

No. Aunque pueden ser incómodos, conducen a mayor libertad y autenticidad.

¿Es buen momento para tomar decisiones importantes?

Sí. Urano favorece movimientos valientes, rupturas necesarias y nuevos comienzos.

