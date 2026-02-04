El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 4 de febrero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 9% y se espera escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 6 y se prevén pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:07 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan cielos cubiertos con alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 70 grados Fahrenheit (9 y 21 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 80%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

