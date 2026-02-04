Con los precios de los autos usados ​​tan altos, conviene reparar el auto que ya tienes





Invertir en una reparación costosa para tu auto actual podría ser más práctico que pagar un precio elevado por un vehículo usado.

By Benjamin Preston

Cuando te enfrentas a una reparación costosa para de un auto antiguo que has tenido durante un tiempo, como la sustitución del motor o la transmisión, podrías pensar que ha llegado el momento de comprar un modelo más nuevo.

Sin embargo, con un precio medio de un carro usado de alrededor de $26,000, según Cox Automotive, puede resultar más conveniente reparar el coche que ya tienes. Al fin y al cabo, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. John Ibbotson, técnico jefe del Centro de Pruebas de Automóviles de Consumer Reports, afirma que probablemente ya conoces los problemas de tu auto actual, mientras que comprar otro podría acarrear nuevos inconvenientes. Este consejo es aún más relevante si estás considerando coches de menos de $15,000, que suelen ser más antiguos, con mayor millaje y que requieren más reparaciones. Pero los analistas de Cox señalan que la oferta de este tipo de vehículos es escasa.

Por supuesto, ayuda mucho que tu auto actual sea generalmente fiable. Las reseñas y calificaciones de los expertos de Consumer Reports pueden ser un excelente recurso para identificar qué vehículos tienen más probabilidades de durar mucho tiempo. Aun así, incluso con un mantenimiento regular, los coches son máquinas. Incluso los mejores presentan problemas.

Para decidir si vale la pena reemplazar tu auto, Consumer Reports recomienda realizar un análisis personal de costo-beneficio: divide el costo de la reparación entre el número de meses adicionales que planeas conservar el vehículo. Una reparación menor probablemente costará menos que la cuota mensual de un auto nuevo. Sin embargo, si tu auto necesita reparaciones constantemente, quizás sea el momento de comprar uno nuevo o uno usado que sea más fiable.

Un aspecto que debes considerar es cuánto tiempo podría tardar la reparación de tu auto a medida que envejece. Kathleen Long, directora de ingresos de RepairPal, socio de Consumer Reports, afirma que el creciente número de autos antiguos en circulación, sumado a la escasez de técnicos de reparación de autos y los retrasos en la entrega de piezas, puede provocar tiempos de espera más largos en los talleres.

“La clave para los consumidores es no posponer el mantenimiento necesario, especialmente si tienen un vehículo antiguo”, explica. “Los coches necesitarán reparaciones más complejas si se ignoran los problemas menores, y estas reparaciones no solo serán más costosas, sino que también tardarán más tiempo en realizarse”.

Parte de la decisión de conservar y reparar tu carro actual o comprar uno nuevo podría implicar preguntar en tu taller mecánico cuánto tiempo puedes esperar para que realicen las reparaciones y el mantenimiento necesarios.

También hay que tener en cuenta el aspecto económico. Pagar una factura de reparación de $3,000 probablemente sea una mejor opción financiera que comprometerse a un pago mensual de $500 durante los próximos años, sin mencionar el impuesto sobre las ventas, las tasas de matriculación y la probabilidad de primas de seguro más altas para un auto nuevo.

Cómo sacar el máximo provecho a tu auto antiguo

No pospongas las reparaciones ni el mantenimiento. Puede resultar tentador aplazar ciertos servicios, como la limpieza del sistema de refrigeración o el cambio de las bujías, si de todas formas piensas deshacerte del coche. Pero si planeas conservarlo un tiempo más, ya sea porque el auto nuevo que quieres no está disponible o no encuentras un auto usado más económico que te guste, considera llevar a cabo estos servicios. Un mantenimiento adecuado hará que tu vehículo sea más fiable y seguro. Esto puede ser tan sencillo como recordar cambiar el aceite y otros fluidos según el calendario del manual del propietario. Un buen mantenimiento también puede incluir procedimientos más complejos, como la reparación de los componentes desgastados de la suspensión y la transmisión, que pueden dañar otras piezas si no se arreglan a tiempo. También debes reparar las fugas de aceite y refrigerante, ya que pueden dañar el coche.

Investiga acerca de los talleres de reparación. Acudir al concesionario suele garantizar un servicio de alta calidad, pero existen muchos talleres independientes comparables que cobran menos. Una vez que encuentres un taller que te guste, Consumer Reports recomienda establecer una buena relación con ellos. Las visitas regulares les permitirán conocerte a ti y a tu auto, y es posible que puedan avisarte con antelación si tu vehículo va a necesitar una reparación importante. Esto te ayudará a poder planificar el gasto. (Encuentra talleres de calidad en tu zona).

Pregunta sobre las opciones de financiación. Siempre es mejor pagar las reparaciones en el momento del servicio, pero según Bankrate, el 47% de los estadounidenses no tiene suficientes ahorros para cubrir una emergencia de $1,000. Si este es tu caso, pagar con tarjeta de crédito, que puede tener una tasa de interés alta, puede resultar una opción costosa. Según RepairPal, algunos talleres ofrecen financiación al 0% durante unos 90 días para ayudar a los clientes a solucionar sus problemas.

Considera la posibilidad de extender tu garantía. En general, extender la garantía no suele ser una buena inversión. Para empezar, no ofrece la misma protección que la garantía de fábrica. Sin embargo, si tu automóvil está a punto de terminar el periodo de garantía de fábrica y no tienes suficientes ahorros para cubrir el coste de una reparación importante, una garantía extendida puede, al menos, darte tranquilidad. Asegúrate de revisar detenidamente los detalles del contrato de garantía. No querrás llevar tu auto al taller para un cambio de motor o de transmisión y descubrir que no está cubierto por la garantía.

