Concachampions: Xelajú recibirá a Rayados en Guatemala en partido con tintes de revancha

El Xelajú MC de Guatemala recibe este miércoles a los Rayados de Monterrey en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, en un duelo que reaviva la rivalidad surgida en los cuartos de final del torneo regional de 2013, cuando el club mexicano eliminó al conjunto quetzalteco.

El equipo guatemalteco, único representante del país en la presente edición del certamen, busca ahora saldar cuentas pendientes ante un Monterrey históricamente dominante en la competencia continental.

Xelajú busca hacerse fuerte como local

El conjunto de Quetzaltenango, dirigido por el entrenador mexicano Roberto Hernández, intentará aprovechar su condición de local para tomar ventaja y encaminar su pase a los octavos de final de la Concacaf.

Xelajú obtuvo su boleto al torneo tras alcanzar la final de la Copa Centroamericana 2025, en la que cayó por 4-3 en tanda de penaltis ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, resultado que, aun así, le permitió clasificar al máximo torneo de clubes de la región.

Monterrey llega con su plantel estelar y jerarquía continental

Los Rayados de Monterrey, ahora bajo la dirección del técnico español Domènec Torrent, arribaron este martes a la capital guatemalteca con su plantilla estelar, conscientes de la exigencia del compromiso.

El club regiomontano presume una sólida historia en la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que ha conquistado en cinco ocasiones, la más reciente en 2021, lo que lo convierte en uno de los equipos más exitosos del certamen.

Sede, horario y detalles del partido de ida

Debido a las exigencias de la Concacaf, el encuentro no se disputará en el estadio Mario Camposeco, casa habitual de Xelajú, sino en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la Ciudad de Guatemala.

El partido está programado para iniciar a las 8:00 p.m. ET (hora del Este) este miércoles.

Fecha del partido de vuelta y lo que está en juego

El partido de vuelta de esta serie se disputará el 11 de febrero en el estadio BBVA de Monterrey. El equipo que resulte ganador avanzará a los octavos de final.

Además del prestigio continental, el campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un cupo directo a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y al Mundial de Clubes de la FIFA 2029, lo que añade un incentivo extra a una eliminatoria cargada de historia y ambición.



