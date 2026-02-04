Condenan a cadena perpetua a hombre que intentó asesinar a Donald Trump en Florida

La jueza federal Aileen Cannon condenó este miércoles a Ryan Routh, de 60 años, a pasar el resto de su vida en prisión por intentar asesinar al presidente Donald Trump en su campo de golf en West Palm Beach, Florida, en septiembre de 2024.

La sentencia se produjo luego de que un jurado federal declarara culpable a Routh el año pasado de cinco cargos graves, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial y asalto a un agente federal.

Un plan “minucioso y premeditado”

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que Routh conspiró durante meses para asesinar a Trump y tomó “medidas significativas” para llevar a cabo el ataque.

“Los crímenes de Routh sin duda merecen cadena perpetua”, afirmaron en documentos judiciales. “Demostró la voluntad de matar a cualquiera que se interpusiera en su camino y no ha mostrado remordimiento alguno”.

Según la acusación, Routh se ocultó entre los arbustos del Trump International Golf Club y apuntó con un rifle SKS de uso militar tanto al presidente como a un agente del Servicio Secreto.

Juicio y conducta del acusado

Tras un juicio de dos semanas y media, el jurado emitió rápidamente un veredicto condenatorio. Durante el proceso, Routh decidió representarse a sí mismo, pese a reiteradas advertencias del tribunal.

El acusado intentó alegar que no tenía intención de causar daño, describiendo sus actos como una forma de protesta política. Sin embargo, tras ser declarado culpable, protagonizó un episodio perturbador al intentar autolesionarse frente al jurado, apuñalándose con un bolígrafo.

Posteriormente, se le asignó un abogado, quien solicitó una sentencia de 27 años, argumentando que Routh no pudo tener un juicio justo al actuar como su propio defensor.

Evaluaciones psiquiátricas y cartas de apoyo

En un intento por reducir la condena, la defensa presentó cartas de amigos que daban fe de su carácter y una evaluación psiquiátrica que indicaba que Routh padecía trastorno de personalidad narcisista y trastorno bipolar tipo II.

Una de las cartas, enviada desde Kiev por una mujer que aseguró conocerlo durante su intento de colaborar con la defensa de Ucrania, lo describía como “un activo para su comunidad”.

No obstante, los fiscales subrayaron que Routh seguía justificando sus acciones, citando escritos recientes en los que lamentaba que Trump “hubiera sobrevivido” y sugería que preferiría ser castigado personalmente por el mandatario.

Rechazo a cuestionamientos contra la jueza

Routh intentó sin éxito que la jueza Cannon se inhibiera del caso, alegando conflicto de intereses por haber sido designada por Trump. Cannon rechazó el planteamiento y dictó sentencia.

Con esta decisión, Ryan Routh permanecerá encarcelado de por vida, cerrando uno de los casos más graves de intento de magnicidio en la historia reciente de Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– Aseguran que el sospechoso de intentar dañar a Trump tenía un caballo en su sala

– Quién es Ryan Wesley Routh, el sospechoso del aparente intento de asesinato contra Donald Trump

– Sospechoso de intentar asesinar a Trump fue acusado de cargos federales