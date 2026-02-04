Estudian aplicar nuevo impuesto por milla manejada en California

La Asamblea de California votó a favor de un proyecto de ley que autoriza la realización de un estudio para definir si se puede aprobar un nuevo impuesto a los conductores con base a las millas que manejan, y con esos fondos reparar caminos y pagar otros costos de transportación en el estado.

Los republicanos en Sacramento, quienes se opusieron a la medida, no ven con buenos ojos este estudio, ya que argumentan que ya tenemos algunos de los precios más altos para la gasolina, y un impuesto excesivo al comprar el combustible.

“Sabemos cuál es la verdadera intención: un impuesto integral por milla recorrido”, dijo el asambleísta republicano de San Diego, Carl DeMaio, durante el debate del proyecto de ley la semana pasada.

No se sabe si este nuevo impuesto al millaje manejado reemplazaría el impuesto estatal a la gasolina; lo cierto es que se planea en momentos en que algunos californianos están haciendo la transición de los autos alimentados por gasolina a los vehículos eléctricos; y que los fondos obtenidos por el impuesto a la gasolina han caído.

La asambleísta demócrata de Suisun City, Lori Wilson, autora de la medida, afirmó que tiene como objetivo ayudar a la legislatura a tomar una decisión informada, a medida que el estado avanza en sus esfuerzos por eliminar el uso de petróleo y gas en las próximas décadas.

El proyecto de ley se planteó además porque el estado está recaudando menos dinero por los impuestos a la gasolina, y están buscando nuevas formas de obtener financiamiento.

Wilson dijo que se van a celebrar varias reuniones pública a nivel local y estatal para escuchar a todas las voces, conductores, trabajadores y empresas para garantizar que todos paguen lo que les corresponde.

Y si se decide poner en marcha un cargo por millaje, se buscará evitar la doble imposición a los conductores.

Frente al proyecto de ley de los demócratas para estudiar la posibilidad de establecer un nuevo impuesto al millaje de los autos, que no se sabe si se sumaría al impuesto a la gasolina que ya se paga, los republicanos presentaron una contrapropuesta, la cual no fue aprobada.

La ACA 12 pretendía establecer en la Constitución de California, protecciones claras para los contribuyentes antes de que se pudiera implementar cualquier impuesto por milla recorrida.

Estas protecciones buscaban impedir que se añadiera un impuesto por milla al impuesto sobre la gasolina y exigía que cualquier cargo por milla fuera justo y uniforme.

“Primero, quieren gravar la gasolina y prohibir los motores de combustión para obligar a los conductores californianos a usar vehículos eléctricos; luego se dan cuenta de que eso significa menos ingresos por impuestos a la gasolina, así que proponen un impuesto por milla para compensar la diferencia”, dijo el asambleísta republicano de San Joaquín, Heath Flora.

“Esto es lo último en lo que deberíamos estar pensando: formas ingeniosas de gravar a los californianos, quienes ya pagan algunos de los impuestos más altos del país, además de tener el costo de vida más caro”.

En una entrevista con la cadena de televisión ABC10, Wilson dijo que el estudio debe presentarse antes del 1 de enero de 2027, para que la legislatura pueda decidir los pasos a seguir y su posible implementación.

De acuerdo al analista legislativo Chris Micheli, un vehículo pagaría de acuerdo a la distancia recorrida, parecido a los peajes de las autopistas o los puentes, cuyo costo suele depender de la longitud del trayecto.

Sobre el estudio solicitado, Micheli dijo que la intención es determinar, si funcionaría como sustituto del impuesto a la gasolina a largo plazo y, cómo se implementaría realmente para atender las preocupaciones la privacidad de datos y el rastreo milla por milla.

En la actualidad, hay 30 millones de carros y camiones ligeros registrados en California, los vehículos eléctricos representan entre el 3.5% y el 5% del total de los circulan.

Esto a pesar de que 25.1% de todos los autos nuevos vendidos en el 2024, fueron cero emisiones, de acuerdo a la Comisión de Energía de California. Se trata de una cifra similar al de finales del 2025 y principios de 2026.