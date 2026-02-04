window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

León XIV pide renovar el tratado START III para frenar la carrera armamentística

A pocas horas de que expire el acuerdo entre EE.UU. y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares, el Papa alertó de una "nueva carrera armamentística"

El papa León XIV pide renovar el tratado START III

4 de febrero de 2026: el Papa alerta contra la proliferación de armas nucleares. Crédito: Deutsche Welle

Por  Deutsche Welle

Conocido como Nuevo START, el último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Washington y Moscú expira el jueves, 5 de febrero de 2026.

Con ello, se acaban las restricciones en este ámbito para las dos principales potencias atómicas. Por ese motivo, León XIV ha urgido a hacer todo lo posible para renovarlo.

Mañana expira el tratado New Start (START III), firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua”, dijo el pontífice estadounidense en un llamamiento al final de la audiencia general en el Aula Pablo VI.

“Evitar una nueva carrera armamentística”

Y entonces realizó “un llamamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”.

La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones“, agregó. Y denunció que ahora “es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos”.

