León XIV pide renovar el tratado START III para frenar la carrera armamentística
A pocas horas de que expire el acuerdo entre EE.UU. y Rusia que limita el despliegue de armas nucleares, el Papa alertó de una "nueva carrera armamentística"
Conocido como Nuevo START, el último tratado de limitación de armamento nuclear vigente entre Washington y Moscú expira el jueves, 5 de febrero de 2026.
Con ello, se acaban las restricciones en este ámbito para las dos principales potencias atómicas. Por ese motivo, León XIV ha urgido a hacer todo lo posible para renovarlo.
“Mañana expira el tratado New Start (START III), firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua”, dijo el pontífice estadounidense en un llamamiento al final de la audiencia general en el Aula Pablo VI.
“Evitar una nueva carrera armamentística”
Y entonces realizó “un llamamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz”.
“La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones“, agregó. Y denunció que ahora “es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos”.