Más de 150 inmigrantes de México y Centroamérica detenidos en un operativo de ICE en Florida

Más de 150 inmigrantes, entre ellos ciudadanos de México y de países de Centroamérica, fueron detenidos tras un operativo conjunto de tres días encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, informaron autoridades federales.

La acción se realizó con apoyo de agencias estatales y locales, en un nuevo despliegue que refuerza la política migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis.

De acuerdo con ICE, en la operación participaron agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), bajo el marco de los llamados acuerdos 287(g), que permiten a autoridades locales colaborar directamente en tareas de control migratorio.

La dependencia difundió el balance del operativo a través de sus redes sociales, donde aseguró que se trató de un esfuerzo coordinado para identificar y detener a inmigrantes con antecedentes penales.

“152 extranjeros atrapados en una operación de tres días de ICE en Florida. Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g)”, señaló la agencia en su publicación, acompañada de imágenes de algunos de los detenidos.

Señalamientos de presuntos delitos

Entre las fotografías difundidas, ICE destacó los casos de cuatro personas: un ciudadano mexicano acusado presuntamente de fraude; un guatemalteco señalado por presunta crueldad contra un menor; un hondureño que pasó ocho años en prisión por un ataque con arma; y otro inmigrante hondureño acusado de probable violencia doméstica.

No obstante, las autoridades se negaron a precisar qué ciudades o vecindarios fueron el epicentro de las detenciones, sembrando incertidumbre en las comunidades inmigrantes de todo el estado.

DeSantis, quien la semana pasada sostuvo que “ningún otro estado ha hecho más que Florida” para promover las operaciones migratorias, ha obligado a todas las autoridades locales a firmar los acuerdos 287(g) para cooperar con ICE en el arresto de inmigrantes. También recordó que ello ha derivado en el arresto de 20,000 inmigrantes en los últimos nueve meses en Florida, donde él impulsa nuevas legislaciones para restringir aún más la migración.

Mientras el temor crece en las calles, DeSantis continúa impulsando una agenda legislativa que busca asfixiar económicamente a los inmigrantes, incluyendo propuestas para prohibir el envío de remesas, el salvavidas financiero de miles de familias en México y Centroamérica.

