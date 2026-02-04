Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este miércoles 4 de febrero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este miércoles 4 de febrero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 14.91 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1022.7 hPa, una medición que irá en aumento. Tendremos el amanecer a las 07:22 h y el crepúsculo será a las 18:15 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 72 grados Fahrenheit (6 y 22 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

A lo largo del verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

